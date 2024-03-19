再見‧枕邊人｜性感放題 李君妍晒腿 葉蒨文騷胸 張曦雯濕身

TVB熱播劇《再見．枕邊人》三大女藝人在劇中性感大解放，包括李君妍飾演的Kimchi，不但長期斜肩小背心上場，兼著熱褲大晒長腿，又做出「貼牆式一字馬」動作。昨晚播出的一集，李君妍身穿吊帶背心配搭紅色短裙，與羅天宇撐枱腳，更360度環迴轉圈展示悉心打扮的造型，結果引起餐廳男食客舉機拍照，長勝即脫下外套讓Kimchi遮著雙腿，免得被睇蝕。

演富家女的葉蒨文昨晚首度登場，以超低胸造型亮相，與劇中沉迷女色的鄭俊弘玩相睇，葉蒨文句句批評均擊中鄭俊弘，更要求鄭俊弘做身體檢查，以防對方有「暗病」。葉蒨文受訪時透露，演出前沒有刻意瘦身，亦沒有戒口，更有吃宵夜：「從來唔會控制自己食量，所以體重經常喺47至55kg (103.4至121磅)徘徊，個range都大，變化取決於嗰排工作量同埋壓力等。」葉蒨文坦承並非瘦身不瘦胸的人，亦認為演員僅應該對角色作出身體變化，而非以貪靚為大前提。