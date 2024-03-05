再見‧枕邊人｜李芷晴出場唔夠3分鐘上圍搶fo 性感登場騷驕人身材

李芷晴在《再見‧枕邊人》盡騷驕人上圍。

《再見‧枕邊人》昨晚（4日）劇情講述朱善美（張曦雯飾）約顧晴天（黃智雯飾）商討輪流照顧志騫（劉宸熙飾）的方案，陷入桃色醜聞的已婚名模Janey G（李芷晴飾）為向任公關的善美展開報復，利用社團頭目大Mike哥手下陳晉久（麥秋成飾）擄走兩女，欲拍善美「閃卡」！

李芷晴雖然僅出場不夠三分鐘，即成為整晚焦點，甫出場以低胸西裝造型亮相，擁有好身材的芷晴將驕人優點表露無遺，更大騷白滑修長美腿，難怪在劇中成為「富商殺手」，甚至連社團頭目也成功被收服。