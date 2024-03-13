再見‧枕邊人｜林凱恩犧牲色相爛面演出 靠眼神做戲演技再躍進

由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演的《再見．枕邊人》，近日劇情主要圍繞顧晴天（黃智雯飾）採訪的「單身『狗』愛情故事」專題，有份參與演出的林凱恩更要犧牲色相爛面演出，不少觀眾大讚她的演技大躍進。
由於角色大部分時間要佩戴口罩，林凱恩很多時要單靠眼神演繹傷心、不甘、崩潰、驚恐等不同情緒，而每種情緒演出均相當到位。對此林凱恩感謝監製給予演出機會，並坦言是次角色由妝容到心理起伏變化均相當大：「佢本身有一段好夢幻、好開心嘅愛情，但去到最後要悲慘同飲恨咁離場……雖然之前都演過較慘嘅角色，但今次喺愛情方面再慘啲，佢係一個皮肉既受傷、又要放棄自己愛人嘅悲慘角色。」
今次的特技妝容對林凱恩來說亦是新鮮初體驗，不但化足一小時，就連卸妝也需要半小時，林凱恩笑言有一邊化妝一邊瞌眼瞓：「化妝後唔可以笑，唔可以食嘢，因為太大動作兩邊會裂開。同埋都會好痕，化完有少少敏感，但對我嚟講係一個好新鮮嘅體驗。」爛面妝的像真程度不但嚇親林凱恩本尊，就連導演也不敢拍得太近：「佢驚出唔到街！」林凱恩表示現實中從未經歷過如此淒美的愛情故事，但自己跟Christy一樣不會勉強幸福，必要時也會選擇得體離場，認為女生應愛錫自己：「所以希望借呢個角色畀多啲女仔知道，就算變成點，有自信最重要。」