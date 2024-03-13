再見‧枕邊人｜林凱恩犧牲色相爛面演出 靠眼神做戲演技再躍進

由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演的《再見．枕邊人》，近日劇情主要圍繞顧晴天（黃智雯飾）採訪的「單身『狗』愛情故事」專題，有份參與演出的林凱恩更要犧牲色相爛面演出，不少觀眾大讚她的演技大躍進。

由於角色大部分時間要佩戴口罩，林凱恩很多時要單靠眼神演繹傷心、不甘、崩潰、驚恐等不同情緒，而每種情緒演出均相當到位。對此林凱恩感謝監製給予演出機會，並坦言是次角色由妝容到心理起伏變化均相當大：「佢本身有一段好夢幻、好開心嘅愛情，但去到最後要悲慘同飲恨咁離場……雖然之前都演過較慘嘅角色，但今次喺愛情方面再慘啲，佢係一個皮肉既受傷、又要放棄自己愛人嘅悲慘角色。」