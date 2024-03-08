再見‧枕邊人｜林熹瞳三奪影后殊榮 曾與黃玉郎傳緋聞經歷流產

由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧枕邊人》，演員計有馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、 鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等，而在2022年加入TVB的林熹瞳亦有搶眼表現。 現年39歲的林熹瞳在前年簽約無綫成為旗下藝人，拍罷《法言人》後再參演《再見‧枕邊人》，其記者角色聞琪處處針對黃智雯飾演的顧晴天。昨晚劇情講述晴天獲楊萬森(馬德鐘飾)屢次誠邀及鼓勵下加入心聲製作公司，可是慘遭同事們認定走後門，冷言冷語相待；同時，晴天與聞琪均提出訪問心臟科權威盧國峰(魯振順飾)，故事題材撞到應一應，兩女出盡法寶邀約盧醫生，聞琪化身「豹女郎」出動美色誘惑，而晴天亦略施小計，利用維修升降機的時間採訪。林熹瞳(Rachel)與黃智雯在劇中針鋒相對，現實中卻完全相反，兩人不但是香港演藝學院(APA)師姐妹，Rachel透露對方傳授整理毛躁碎髮的小秘訣，二人合作得非常愉快。對於演出獲得卓越新聞獎的記者聞琪一角，Rachel直言起初以為角色屬反派，後來發現僅是一名對事業充滿野心、好勝心極強的記者：「聞琪嘅心態純粹要贏晴天，做事好狠、好專業，但唔會害人，只會擺吓面色，其實社會上好多呢種人。」

設計托眼鏡動作 Rachel在劇中有不少性感造型，包括「眼鏡娘」、跌肩、貼身裙等，坦言初時對戴眼鏡演出感擔憂：「好多時會反光，增加難度，二來我唔係咁襯眼鏡造型。監製好 好搵到個冇框嘅八角形眼鏡，好似冇戴咁輕，增添專業同性感嘅感覺。我有設計到托眼鏡小動作，同埋講嘢節奏要快狠準，希望出到嚟有不可一世、有我講冇你講嘅感覺。」續指開端的確想予人「賣弄色情、沒有實力」的錯覺，而聞琪亦因應不同場合選穿各類型衣着，她說：「有需要就着得性感啲，方便工作，但聞琪從來唔會 出賣身體換取成就。」另Rachel大讚「馬神」馬德鐘與張曦雯外型好合襯，身高164cm的她笑稱在他們面前頓時變成小矮人，又特別點名大讚馬神十分提攜後輩，為人友善沒架子。於2006年畢業於演藝學院戲劇系的Rachel，憑2015年電影《我們停戰吧》於「印度諾伊達國際電影節」、「聖地牙哥國際電影節」、「美國環球優秀電影比賽」中一口氣三奪最佳女主角，演技備受肯定。