再見‧枕邊人｜馬德鐘自嘲睇住兩女角大 黃智雯自爆遊意大利慘遇扒手

《再見．枕邊人》今晚8點半在翡翠台播出，馬德鐘、黃智雯(Mandy)、張曦雯(Kelly)、羅天宇、鄭俊弘等到油塘宣傳。眾人在活動上大玩遊戲，除了分組寫下對方最美的位置，亦要重演一些劇照甫士。Mandy在活動上表示自己的膊頭最靚，及後她與羅天宇按劇照擺出依偎動作，怕羞的羅天宇戰戰兢兢挨向Mandy膊頭，沒料到Mandy此時叫他可以咀下去，令羅天宇一時反應不來，非常好笑。

馬德鐘表示最難忘是跟Mandy拍落水戲，因為當天拍攝比較寒冷，自己一拍完俟立即上水，但Mandy可以全程浸在水中，「我問佢做咩唔上嚟，佢話仲要拍下一場，真係好勁！」Mandy表示自己不諳水性，自己完全不懂如何沉下去，幸好馬神是位游泳高手，教了她不少動作，令她可以順利完成拍攝。 馬德鐘與Mandy多次合作，Mandy表示首套跟他合作的是《東山飄雨西關晴》，現在可以升呢跟他演夫妻大感榮幸，「我入行第一套就係跟佢拍！你睇住我大！馬神師兄！你諗下仲保持住咁年輕，都有十幾年啦！」馬德鐘聞言︰「又係第一套！死火啦！Kelly又係咁講！哈哈！」問到Mandy及Kelly初次拍劇都是跟他合作，如何評價她們的表現，他說︰「真係好開心！一直睇住佢哋大！一直睇住佢哋演技爐火純青，真係好犀利！」

黃智雯開心有眼鏡look 談到二人在劇中陷入多角關係，馬德鐘笑謂替Mandy辛苦，「佢好忙，好辛苦！佢又要同兩個男人，又要同Kelly，佢開工開到好密，又要係咁轉裝。」Mandy表示因為要演出失憶前後的分別，所以戴上眼鏡營造兩個不同性格。由於馬德鐘在劇中也是帶眼鏡，Mandy表示有想過二人都是戴眼鏡的話，會容易碰撞，好難就位，笑謂終於明白為何親熱時要除眼鏡。馬德鐘笑謂︰「除眼鏡主要目的係唔好睇得太過清楚。」 由於預告片段見到Mandy跟Kelly摑面的場口，Mandy表示現實中自己沒試過摑人，所以都花時間去研究這場戲，並與Kelly練習很多次。馬德鐘稱今次拍攝沒有太多動作戲，因為角色比較文質彬彬，笑謂今次不用做飛虎。

為 Rocky 重新調配糧食 馬德鐘的愛犬Rocky早前脾臟出血命危一線，於是立即進行切除手術保命，但壽命可能只餘下一至兩個月，他表示Rocky現時情況很穩定，證明當時的決定沒錯。他指Rocky做完手術之後，翌日便可以回家，現階段要看著牠，不讓牠舔傷口。 由於Rocky已經十多歲，他坦言都有心理準備愛犬會有離開的一天，但希望大家都要知道養寵物的責任很大，不能因為牠有事便離棄牠，要陪到牠們最後。問到若然Rocky真的走了，還會想領養過另一隻狗，他表示要想一想才能決定，除了平服心情，還要是否有時間可以照顧。 他稱自己本身是素食人士，認為素食對身體會健康些，所以也重新調配Rocky的糧食，改餵食蔬菜，希望牠可以健康。同樣有養狗的Mandy認同照顧動物是很大責任，作為主人需要充分照顧到寵物的日常生活。