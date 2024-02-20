再見‧枕邊人｜黃智雯孖張曦雯「合體」勁驚喜 主題概念海報曝光

由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧枕邊人》，由2月26 日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等。 故事講述顧晴天（黃智雯Mandy飾）因為一次意外掉下山崖兼離奇流落印尼；昏迷長達六年半後終於醒來的晴天，不但身處異地，更失去所有記憶，及後在好心港人律師金長勝（羅天宇飾）的幫助下返回香港。另邊廂，晴天老公楊萬森（馬德鐘飾），經過七年的尋覓及守候終決定放棄，就在萬森決定與多年來對自己不離不棄的紅顏知己朱善美（張曦雯飾）結為夫婦、重新開始之際，晴天卻碰巧在二人的大婚之日重現萬森眼前。

《再見‧枕邊人》最大賣點，是首集甫開始觀眾已能完全代入主角晴天（黃智雯Mandy飾）的視角，與晴天同步了解身邊每一個人，並以剝洋蔥式手法逐步邁向真相；變相觀眾將會與失憶的晴天一樣，即使看到去劇集中段，依然未能分清誰是好人、誰是壞人，更甚的是，就連自己過去是否好人，也因沒有了記憶而不能作出肯定答案，絕對細思極恐。除了所有角色都忠奸難辨，事件真相亦然，皆因劇集採用了「隱瞞式說故事」手法交代劇情，每集都刻意收起某些重要線索、並留待之後劇情才逐步揭出來，令觀眾收看時有「反轉再反轉」的驚喜。