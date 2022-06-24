冥冥之中｜李天翔不求脫奸 明白遊戲規則唔望做男一

「作為演員，只能用心演戲，劇集的收視和反應，根本無法控制。」離開無綫3年的「御用強姦犯」李天翔，首套參演的ViuTV劇集《冥冥之中》，雖令友台變陣對撼，迴響卻不似預期，但李天翔「從良」演深情的志強，演技受讚賞。不過，李天翔沒有想過「洗底」，他笑謂，「繼續演反派也沒問題，只是沒機會做男主角！」入行27年的他坦言已睇化，最看重是角色有所發揮。

情深專一 感動觀眾 首拍ViuTV劇集，李天翔坦言很有新鮮感，「據我記憶，本地電視劇從未試過有這種題材。」《冥冥之中》故事圍繞一間人口控制的公司，藉著執行殺人任務來平衡人口，李天翔演的志強是公司前職員，因痛失兩位至愛親人而離職，對至愛「晴晴」(梁又仟飾)專一長情。他的深情演出，感動不少觀眾。原來在開拍初期，他曾認真問此劇的監製兼導演黃偉賢(曾在TVB多次合作)是否考慮清楚，讓他演好人，「因為按過往經驗，每次有我演出，觀眾都會覺得李天翔最後也是反派，但他回應說：『那就更好，可吸引人看』。」不過，最吸引李天翔的並非脫離「姦人」行列，而是過足戲癮，「這套劇很有趣，共有30集分開3個世界，角色名不變，但性格遭遇不同，即是一套戲演3個沉重角色，而且是跳拍，一定要好清楚每個世界的角色性格和發展。」

樂做反派 對男一心死 95年加入TVB的李天翔，從兒童節目的「認字特警」演到「御用強姦犯」，直至2019年中才憑離巢作品《解決師》，首獲提名最佳男配角，他笑言：「安慰獎，得啖笑！」對他而言，能夠成為觀眾眼中的「強姦聖手」、「專業反派」，已是最大的肯定，「很多人問我會否介意，仍被稱為強姦犯，其實係開心，演得似才會這樣叫你，大家不是叫我做綠葉王就好了……綠葉王好像很老，雖然我年紀不輕，但不至於做綠葉王吧！我寧願你叫我強姦犯！」現年45歲的李天翔強調，離開TVB不是為脫離反派行列，只想擴闊眼界，跟不同單位合作，「其實我很享受演反派，比正派角色有更多發揮，每次演完都覺得仍有進步空間，只是沒機會做男主角。」好奇問他，渴望做男一嗎？他爽直答道，「好多年前已死心，(咁灑脫？)不是，只是灰。」說罷哈哈大笑。 他坦言年輕時也曾滿懷希望，那年是2008年，他在兩個月內連續參演4套劇，包括一劇對鍾嘉欣、姚子羚和朱慧敏3位女演員的《金石良緣》，第二、三線劇集、以至深宵重播劇都有他參演，全部反應不差，「那年真希望有提名，不寄望獲獎，但最後連一個提名也沒有，開始明白這行的遊戲規則。」 他自言資歷不淺，漸已看化，「我好鍾意演戲，那時跟自己說，只有兩條路，一是轉行，若繼續演戲就要接受現實。」

認命 生不逢時 現實的打擊，不斷挑戰李天翔對演戲的堅持。2019年與TVB結束賓主關係，迎來是持續疫情，他不禁嘆氣，「生不逢時，只能認命，因為條路係自己揀。的確如果沒離開，至少有穩定收入，但沒有後悔。」儘管早已預計收入不穩，獲太太鼓勵向外闖，但料不到全行市道淡靜，始終要維持生計，難免心情低落，「失眠了近兩個月，不算很嚴重，但睡不著就會胡思亂想，醒來會問自己想到解決方法嗎？不獨是娛樂圈，有更多人比我更慘，大氣候如此，解決不到，就順其自然吧。」其間他想過轉型做健身教練，試過上網搵工想轉行，幸好其後拍了電影《金錢帝國：追虎擒龍》，有太太陪他捱過最低潮的日子。但始終自由身沒底薪，他與太太都是愛貓愛狗之人，便經營寵物零食和美容生意，開發演員以外的收入來源。