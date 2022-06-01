冥冥之中｜47歲郭羨妮闊別螢幕7年再拍劇 整蛋糕同家人睇第一集

由MakerVille製作嘅劇集《冥冥之中》喺前日（30日）於ViuTV首播，劇集由郭羨妮（Sonija）、柏天男及劉心悠主演，劇集以科幻及穿越作為題材，講述一間以連鎖效應死亡事件嚟平衡人口數量嘅公司，而呢間香港分公司嘅主理人就係蘇麗珍（郭羨妮飾），3位經理彭森（栢天男飾）、心兒（劉心悠飾）及寶玲（袁綺雯飾）爭取做其接班人，喺辦公室內展開一場明爭暗鬥。一連串事件令現世界摧毀，更分裂出第二個時空。

現年47歲嘅郭羨妮，當年於西門菲大學主修心理學及經濟學課程，畢業後便當上空姐。佢喺1999年參選港姐，以大熱姿態獲得冠軍，並同時獲得「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」，而佢喺2000年代表香港參選華姐再下一城，勇奪冠軍。之後，佢開始參與唔少劇集拍攝，例如《尋秦記》、《洛神》、《帝女花》、《天涯俠醫》及《古靈精探》等等。Sonija喺2011年與內地武指兼導演朱少杰結婚，其後更為照顧囡囡而減產，主力在家相夫教女。Sonija喺2015年拍攝《無雙譜》後離巢，與TVB結束15年賓主關係。

闊別螢幕7年嘅郭羨妮，不時都有劇組同佢傾拍劇，隨住囡囡開始長大，Sonija決定重拾工作，復出拍劇，今次佢倒戈做女一，喺《冥冥之中》飾演一個已經存活咗近百年嘅死亡代理人蘇麗珍，角色搵保養得宜嘅郭羨妮飾演，唔少網民都認為合適。喺前日，郭羨妮亦有喺社交網站上載圖片並留言話好耐冇喺電視上出演：「Viutv 劇集「冥冥之中」今晚開始9:30p.m.上演。真的有好一段時間沒有在電視上出現 反而好有新鮮感。我還做好蛋糕讓家人們一邊看一邊吃。感嘆現在拍攝的畫質非常好！期待明天！」

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