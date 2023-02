MIRROR成員陳卓賢(Ian)與江𤒹生(AK)近來忙於拍攝ViuTV新劇《冰上火花》,經過情人節一天的小休後,二人亦已復工,在劇中飾演曲棍球好手的Ian昨天(16日)在社交平台貼出兩張著上全副曲棍球武裝的型仔相,並Chok爆擺甫士,有感而發寫道:"It's better to burn out than to fade away.(筋疲力盡總比消失好)",不少Hellosss(粉絲暱稱)都大讚靚仔,而AK更留言謂:「即係逼我post相啫」。

接著AK便在IG限時動態貼出著上冰上曲棍球鞋相片,他寫道:「腳已無感覺。」並配上Dear Jane的歌曲《只知感覺失了蹤》,看來要駕馭這對曲棍球鞋絕不容易。