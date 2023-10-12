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娛樂
2023-10-12 15:15:34

冰上火花｜陳卓賢落冰場撻Q 與AK同房戴三個耳塞都唔得

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AK、Gao、Ian、Lokman出席《冰上火花》宣傳活動。

ViuTV原創劇《冰上火花》將於10月30日首播，MIRROR成員陳卓賢（Ian)、楊樂文（Lokman）、江爆生(Anson Kong）與一眾演員出席包括柯煒林(WiIl)、張芷澄 (Christe)、林愷鈴(Ashley)、朱鑑然、COLLAR的沈貞巧(Gao)、王智騫（ Martin）、林家熙 （Locker)、黃溢豪、黄奕晨 （Dixon）、郭爾君（Alma）以及黃可盈（Flavia）今日穿上全副裝束出席記者會。

會上，MIRROR 成員lan、Lokman. Anson Kong 和COLLAR 成員 Gao 輪流在冰上展示溜冰實力。隨後，張芷澄、黄奕晨、朱鑑然、黃溢豪、 王智騫和林家熙分為兩隊，即場進行熱身賽，全場氣氛高漲。

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陳卓賢仆親

Ian及Lokman先後在溜冰場因失平衡而跌低，Ian更要由其他成員上前扶起。三子接受訪問時，表示因有一段時間沒有接觸冰球，所以已經很生疏，加上現場很多人望住大感緊張，所以開始時有些甩碌情況。

Ian跌低一事，Lokman及AK笑他是花式綁鞋帶，Ian說︰「首先降低大家嘅期望值先喇，同埋我好耐冇着呢對鞋，磨咗刀片，磨完之後就好鋒利，click住咗咁，所以刨下冰就好啲喇。」他們表示大家的裝甲很硬淨，所以沒有受傷。Ian續稱拍攝時盡可能不用替身，「除非時間好趕急，導演話唔得啦，冇時間比你再試，咁樣先用替身。所以嗰段時間大家都累積咗好多經驗，都進步咗好多。」AK稱大受傷沒有，只是鞋不太合腳，出現磨皮情況。

Ian連踩40小時

Lokman形容整個拍攝似愛情，開始時很期待，中間就很辛苦，到完成又覺得值得，笑言早多幾個月問，大家一定答幾時完，好辛苦。他又指當時不用埋位時，大家都會上場打波及不停溜冰。他稱主角的最辛苦，因為要待冰場關門之後才可以拍攝，更要通頂兩星期拍攝。Ian稱今次破了新紀錄，連踩40小時，早上要做團的工作，又要拍MV，之後再接住夜晚。AK稱Ian「當時人到已經好叻仔。」

AK對收視有信心

對於收視期望，AK說︰「我哋完成晒自己責任啦，呢個交畀大家啦，但系我覺得今次應該個可觀性都唔錯，因為一大班咁熱血嘅玩呢個運動，同埋呢個運動會未試過喺香港拍過劇吖嘛，我覺得比賽片段幾好。」問到有沒有更衣室換衫的場口，三子想了一回表示可能拍的鏡頭是關於失意、憤怒戲份。提到Ian首次唱主題曲，他既期待又緊張︰「錄呢隻歌嘅時候時間就比較倉促，因為都好趕急，但係都OK嘅，希望大家會覺得主題曲係配合到。」

Ian心臟問題無坐熱氣球

談及MIRROR的澳洲團綜，Ian表示因心臟健康問題，只能目送他們去坐熱氣球，為他們拍照，自己與拍攝隊則坐車追住他們。AK表示當時升到某一高度，便打給Ian，直言信號又收得很好。Ian稱心臟問題在小時候較嚴重，但大個做運動已很好，但若休息不夠有時會暈，因此不能玩高空及離心力遊戲。姜濤稱今次團綜有人哭，三子表示沒有，就算哭也只會躲起來，偷偷地哭，含住眼淚才感人。對於同房問題，AK稱有兩日跟Ian同屋，更自爆有煮飯給對方吃，認定Ian超開心。Ian回應一句「啊！」之後再答「我戴咗3對耳塞，都有用，都頂唔住，都慣啦！」

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