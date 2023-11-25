冰上火花｜陳卓賢Ian粉絲逼滿九展中庭 近千人齊追大結局

Viu原創劇《冰上火花》由Ian陳卓賢、張芷澄、林愷鈴、江𤒹生、沈貞巧、楊樂文等主演，自開播後成為城中熱話。劇集昨晚（11月24日）播出大結局，男主角陳卓賢的歌迷會（陳卓賢國際歌迷會）於九龍灣國際展貿中心中庭舉行活動，召集Hellosss一同觀看劇集的大結局。

粉絲在昨日下午2時已開始在中庭等候，部分更穿上火花隊球衣，十分搶眼。至傍晚時分，Hellosss已坐同時站滿兩層商場。在劇集開播前，歌迷會更播出兩條從劇中剪輯的精華片段並配上鬼馬字幕，在場粉絲一同回味劇中片段一同抱腹大笑。 雖然劇中男主角林千帆（陳卓賢Ian飾） 因有工作在身，未能親身出席與粉絲一同觀看大結局，仍為在場粉絲預錄影片，感謝各位出席現場支持，並希望粉絲能享受大結局。雖然Ian未能出席，但劇中導演甄栢榮、編劇何永航、黃竣培、劇中冰球教練南希教練、演員張芷澄、演員馬檇鏗及劇集顧問康城溜冰場有限公司主席胡文新太平紳士特意前來一同觀看最後一集，與在場粉絲舉起一同歌詞手幅及林千帆打氣旗仔，在大電視前觀看劇集直播，感受現場氣氛。 劇集播出期間，歡呼聲此起彼落，十分熱鬧。最後，大會更安排眾人一同大合照。《冰上火花》暫告一段落，歌迷會表示，希望能有續集，延續火花的精神。