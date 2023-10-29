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娛樂
2023-10-29 17:59:33

冰上火花｜陳卓賢Ian練足3個鐘唔覺攰 AK江𤒹生與Lokman楊樂文想組明星冰球隊(附首集劇情)

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陳卓賢Ian是運動員出身，耐力十足，練足3個鐘都不覺疲倦。(《冰上火花》劇照)

運動員出身的陳卓賢Ian耐力十足，練足3個鐘都不覺疲倦。(《冰上火花》劇照)

由MIRROR成員陳卓賢(Ian)、江𤒹生(AK)和楊樂文(Lokman)參演的ViuTV原創劇《冰上火花》將於明天(30日)起播映，3位首次接觸冰球，Ian於開鏡前接受了兩個月的訓練，「由零開始一次過學哂溜冰同冰球。運動底子幫到我訓練嗰陣無咁易攰。試過有次自己3個鐘無間斷咁練，都仲未覺得攰。我自己係好鍾意學新嘢，當全神貫注去學一樣新嘢嘅時候，其實係好有成功感。可以寓工作於娛樂係一件好開心嘅事嚟。」

AK與Lokman拍畢《冰上火花》後，想組明星冰球隊。 陳卓賢Ian演冰場職員，與柯煒林演的冰球運動員林百威，性格南轅北轍。(《冰上火花》劇照) AK演的冰球運動員王天城，是球隊的靈魂人物。(《冰上火花》劇照) Ian和AK老友鬼鬼，在《冰上火花》首次正式合作拍劇。(劇照)

Ian向正副隊長Lokman與AK挑機

Lokman笑言今次的壓力不是在於體能上，而是技術層面：「因為真係要落功夫先做到。我哋上咗冰面嘅話，就變咗唔識行路。唔識行路就好多嘢都做唔到。」Lokman和AK自爆跟同劇演員相比，因進步比較慢，經常被「挑機」：「佢哋成日走過嚟係我地面前做啲特別動作，例如特登剎停刨啲冰俾我哋，又不停係我哋前面兜圈。」被問到邊個最調皮時，AK笑指是黃溢濠，而Lokman則笑言是Ian。

三子完成拍攝，已掌握冰球的基本技術， AK直言有興趣組明星冰球隊，「如果可以原班人馬抽到時間打返一兩場就好，因為都唔想荒廢咗呢個技能。一班人得閒約下就會有動力啲去打。」Lokman亦興奮指：「成班人著哂Gear一齊行出去，幾勁！型呀！」

朱鑑然飾演的夏竣然是火花隊的成。(《冰上火花》劇照) 柯煒林演的林百威是火花隊的靈魂人物。(《冰上火花》劇照) Lokman演暴風隊的李世達。(《冰上火花》劇照) 《冰上火花》是香港首套以冰球運動為主題的電視劇。(《冰上火花》劇照) Lokman指今次的壓力不是在於體能上，而是技術層面。(《冰上火花》劇照) 柯煒林與林家熙、黃溢濠、朱鑑然、黃奕晨同屬火花隊成員。(《冰上火花》劇照) 柯煒林演的林百威是個永不言棄的人。(《冰上火花》劇照)

《冰上火花》第1集劇情大綱

Ice Champions決賽是香港冰球界盛事，新銳球隊「火花」的靈魂人物——百威 （柯煒林 飾），終於能在球探面前展現身手，爭取晉身職業！冰場小職員千帆（陳卓賢 飾），遙望哥哥受眾人擁戴，自己卻吊兒朗當，兄弟間成就如天壤。「火花」面對強隊「暴風」，兩隊爭持不下。但隨著百威受傷，火花隊旋即陷入劣勢。大家勸他退場，業餘比賽而已，何必拼命？可是百威可以接受失敗，但決不半途而廢。 

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