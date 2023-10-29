冰上火花｜陳卓賢Ian練足3個鐘唔覺攰 AK江𤒹生與Lokman楊樂文想組明星冰球隊(附首集劇情)

由MIRROR成員陳卓賢(Ian)、江𤒹生(AK)和楊樂文(Lokman)參演的ViuTV原創劇《冰上火花》將於明天(30日)起播映，3位首次接觸冰球，Ian於開鏡前接受了兩個月的訓練，「由零開始一次過學哂溜冰同冰球。運動底子幫到我訓練嗰陣無咁易攰。試過有次自己3個鐘無間斷咁練，都仲未覺得攰。我自己係好鍾意學新嘢，當全神貫注去學一樣新嘢嘅時候，其實係好有成功感。可以寓工作於娛樂係一件好開心嘅事嚟。」

Ian向正副隊長Lokman與AK挑機

Lokman笑言今次的壓力不是在於體能上，而是技術層面：「因為真係要落功夫先做到。我哋上咗冰面嘅話，就變咗唔識行路。唔識行路就好多嘢都做唔到。」Lokman和AK自爆跟同劇演員相比，因進步比較慢，經常被「挑機」：「佢哋成日走過嚟係我地面前做啲特別動作，例如特登剎停刨啲冰俾我哋，又不停係我哋前面兜圈。」被問到邊個最調皮時，AK笑指是黃溢濠，而Lokman則笑言是Ian。

三子完成拍攝，已掌握冰球的基本技術， AK直言有興趣組明星冰球隊，「如果可以原班人馬抽到時間打返一兩場就好，因為都唔想荒廢咗呢個技能。一班人得閒約下就會有動力啲去打。」Lokman亦興奮指：「成班人著哂Gear一齊行出去，幾勁！型呀！」