冰上火花｜Gao@COLLAR撐芯駖Day 林愷鈴同Ian柯煒林三角戀揀唔落手？

Gao拍到濕晒

Gao與Ashley一齊受訪，提到今次她們被一眾俊男包圍，Gao笑言暈暈地，但覺得導演是整個團隊曼帥的一個，大讚對方是一個好爸爸。問到今次有沒有受傷，她說︰「我還好,因為我不算是一個非常衝撞的人。我是一個比較小心為上的人。」她表示拍攝時因為在商場關門之後，因為沒有冷氣，大家每次都全身濕透，連地上的冰也融掉。她稱拍完之後，未有繼續玩冰球，但知道劇中其他人有繼續玩。

我哋知自己價值係邊

提到早前隊友芯駖被網民抨擊，Day出聲護航，Gao先搞笑說︰「那個不是Day，是她的貓貓，她的囝囝。(芯駖有沒有不開心？)沒有呀！我們的仔女(寵物)都很孝順！」她認為任何人都有權發表他的言論，希望大家都會互相尊重，而她們可以做的是調整好自己的心態，知道自己的價值在在哪裡。