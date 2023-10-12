冰上火花｜Gao@COLLAR撐芯駖Day 林愷鈴同Ian柯煒林三角戀揀唔落手？

ViuTV原創劇《冰上火花》將於10月30日首播，MIRROR成員陳卓賢（Ian)、楊樂文（Lokman）、江爆生(Anson Kong）與一眾演員出席包括柯煒林(WiIl)、張芷澄 (Christe)、林愷鈴(Ashley)、朱鑑然、COLLAR的沈貞巧(Gao)、王智騫（ Martin）、林家熙 （Locker)、黃溢豪、黄奕晨 （Dixon）、郭爾君（Alma）以及黃可盈（Flavia）今日穿上全副裝束出席記者會。
會上，MIRROR 成員lan、Lokman. Anson Kong 和COLLAR 成員 Gao 輪流在冰上展示溜冰實力。隨後，張芷澄、黄奕晨、朱鑑然、黃溢豪、 王智騫和林家熙分為兩隊，即場進行熱身賽，全場氣氛高漲。
Gao拍到濕晒
Gao與Ashley一齊受訪，提到今次她們被一眾俊男包圍，Gao笑言暈暈地，但覺得導演是整個團隊曼帥的一個，大讚對方是一個好爸爸。問到今次有沒有受傷，她說︰「我還好,因為我不算是一個非常衝撞的人。我是一個比較小心為上的人。」她表示拍攝時因為在商場關門之後，因為沒有冷氣，大家每次都全身濕透，連地上的冰也融掉。她稱拍完之後，未有繼續玩冰球，但知道劇中其他人有繼續玩。
我哋知自己價值係邊
提到早前隊友芯駖被網民抨擊，Day出聲護航，Gao先搞笑說︰「那個不是Day，是她的貓貓，她的囝囝。(芯駖有沒有不開心？)沒有呀！我們的仔女(寵物)都很孝順！」她認為任何人都有權發表他的言論，希望大家都會互相尊重，而她們可以做的是調整好自己的心態，知道自己的價值在在哪裡。
唔怕楊天宇呷醋
Ashley稱自己不用參與玩冰球，預告在劇中是泳手，因此有泳衣造型，更率先表明是一件頭款式。她坦言時間不夠，令她未能操fit身形，看上去不像游泳選手。問到她在劇中跟誰談情，阿Gao說︰「你不是跟我嗎？哈！好意想不到的劇情。」Ashley其後表示今次不是跟AK談情，而是跟Ian及Will，笑言很幸福。她說︰「其實我們三個一起試鏡時，導演覺得三個的Chemistry幾好，於是將我們放在一起。」問到緋聞男友楊天宇可會呷醋，她一面疑惑問︰「為何他會呷醋呀？朋友而已。(有沒有發展空間？) 發展空間？好多朋友都有發展空間，隨緣啦！」