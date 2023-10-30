冰上火花｜Lokman與AK分享入行前掙扎 Ian陳卓賢曾自覺無力感重：信念有點潰塌(附訪問片)

MIRROR成員陳卓賢(Ian)、AK江𤒹生和Lokman楊樂文主演的《冰上火花》，將於今晚(30日)開播，當AK與Ian合體「Ianson」同時正副隊長同場，3人受訪時互mean又互撐，笑點不絕。從零開始學習冰上曲棍球，到展現運動員英姿，鏡頭背後是無數次跌到爬起身、多次NG努力完成動作、通宵達旦拍攝。看似熱血的運動題材，AK和Lokman指出，其實導演想帶出面對困難、感到沒希望時，如何繼續走下去，這亦是人生必經階段，Ian坦言，自小相信天道酬勤，入行後無力感很重，「信念有少許崩塌，要接受這改變需要好大勇氣。」
盡量親身上陣
今次再挑戰全新運動題材劇集，擔演角色亦跳出以往框框，Ian演個性飄忽、帶點神經質的林千帆，Lokman演乞人憎兼口沒遮攔的富家子李世達，AK演冰球技術高超自命Number One的王天城。AK坦言過往都演從低學起的角色，今次一出場已是球技超凡，難免要借助鏡頭魔法，「盡量令自己做到最好，當自己是木村(《冰之驕子》裡的木村拓哉)！」不料被Lokman爆料，「他特意找人家的照，學擺甫士，問可唔可以幫佢影張相。」AK強調自己未拍劇已有木村的影子，冷不妨被Ian寸爆，「影子就似，他膚色較黑，影子當然似，其他就不予置評。」在拍照其間，Ian更特意在AK的影子踩多幾腳，場面搞笑。話說回來，雖要挑戰高難度動作，但3人都盡量親身上陣，Ian直言，「有時要重拍好多次，試過拍到導演叫cut，提議搵個替身睇睇，但我會話唔可以。」AK補充指，花式招數則屬例外，「因為連冰球運動員都少用，根本未學，要找替身幫忙。」
制服如「外置波波」
3人並非首次拍攝運動主題劇集，今次從零開始學溜冰，運動員出身的Ian最快上手，他謙虛表示，「其實一開始不習慣，以前打排球的訓練是重心要向前，隨時準備到處飛身撲球，但溜冰要長期保持重心在中間，開頭有點不習慣，但後來發覺多年訓練的功夫沒白費，因為夠耐力夠。」至於AK和Lokman繼《繩角》學打拳後，再次學全新技能，兩人均認為今次較為輕鬆，皆因今次可穿冰球裝束，但拍《繩角》要為騷肌操練，他倆笑言，「今次是全副裝備上陣，有『外置波波』掩飾，收工唔使繼續做掌上壓。」3人不約而同認為，最辛苦是通宵穿著冰鞋拍攝，Ian試過連續通宵10天，日期還經繼續工作，足足有40小時沒瞓覺，沖個涼就要出門，只可在車上休息。」
爭取公開絕密走音片段
談到難忘有趣的拍攝體驗，Ian就大爆Lokman無定向走音，劇情講到Lokman要神色凝重地講一大段台詞，向劇中「暴風隊」和「火花隊」隊員宣布重要事件，但現實中Lokman因失聲，突然走音，搞到對手「焗蟹」，震住來忍笑，Lokman表示，「我已盡力控制，但控制唔到邊粒音走，感覺好有驚喜。」他自爆事後配音，也不敢重看原聲片段，Ian笑言，「我們要公開爭取，要求公開這段片，真的拍得相當精彩！」AK最難忘是與柯煒林僅穿背心，在體感3度的室外拍攝，「我一邊講對白一邊流鼻涕，阿Will又好認真，最後他跟我說：『AK不如你抹掉鼻涕先啦』。」明明嚴肅的對手戲，瞬間變《喜劇之王》的尹天仇與杜娟兒，場面爆笑。
改變 需很大勇氣
《冰上火花》表面看是熱血運動題材，導演想說的是當面對困難、感到沒希望時，如何繼續走下去。Ian形容冰球只是包裝，實質是講面對煩惱，如何解決問題。人生總有難熬的日子，談到最艱難的階段時，Lokman和AK回想入行前的掙扎，Lokman表示，「我跳的舞種locking較冷門，所以會有爭扎，將喜愛的事變成工作，做舞蹈員會帶來壓力，感覺沒那麼純粹。」AK常疑惑應否繼續嘗試，「一來年紀漸大，成功機會愈來愈渺茫，二來要對家人負責任，怕負不起，那時壓力幾大。」相反，Ian認為入行後的日子最難捱，「由細至大抱著『天道酬勤』的信念，以前有很多想實現的目標，例如做運動或者代表香港出賽，可以靠自己努力或訓練逐步去達成。但入行後發覺『無力感』很重，好多事情並非自己可控制，令信念有少許崩塌，要接受這改變需要好大勇氣！」Ian確曾有過較沉鬱的日子，看他現時與正副隊長談笑風生，相信已走出困惑。
Lokman拒穿緊身衣 寧玩速疊杯
最後，談到若再拍運動題材劇集，3人有甚麼願望？AK直言自小愛踢波，一直想演足球員圓夢，說不定由木村影子變碧咸影子；Ian毫不猶豫說賽車，「因為有型，自己又喜歡速度感。」Lokman則想嘗試「雜耍型運動」，如劍球和玩搖搖，問到會否穿緊身衣玩體操，他就斷言說不，更笑言可玩「速疊杯」，更要拍足15集。
文：Grace 攝：林俊源
化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre(Ian)、Lorraine Lam@HairCulture(AK)、Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre(Lokman)
髮型：Him Ng @The Attic(Ian)、Lorraine Lam@HairCulture(AK)、Seiko Sin@HairCulture(Lokman)
服裝: Lane Crawford, Jimmy Choo(Ian)、 Mr Porter, Both Paris(AK)、Zegna, Christian Louboutin(Lokman)
Stylist: PIPA Creative