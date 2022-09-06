冲遊泰國｜孖叉燒姐介紹新景點 胡慧冲︰近排成架機都係香港人

由泰國旅遊達人胡慧冲主持一連20集的《冲遊泰國》，逢周一至周五晚十點半J2(82台)播放，昨晚(5日)首播。今周主要集中介紹芭堤雅及清邁食玩好地方及打卡熱點。
今輯《冲遊泰國》不經不覺已是第7輯，今次J2搵到港泰混血兒「叉燒姐」鄺玲玲、泰國名是西莉拉可。她會拍住胡慧冲加入「冬蔭家族」，一齊介紹泰國食玩瞓同打卡熱點。望落有幾分似馮盈盈的叉燒姐，本身是泰國演員，之前幫J2拍過《復刻古靈精怪東南亞︰泰國篇》同《行運秘笈》。16歲時她隨家人從香港移居泰國，所以講得一口流利廣東話，份外有親切感。
叉燒姐又話疫情期間，很多新開張的咖啡店都有多靚裝修到多靚，吸引人來打卡幫襯。講到最特別的是一間由船改裝成的coffee shop，顧客可以邊出海邊飲咖啡，還可以在船上釣魷魚、墨魚，「叉燒姐」不負眾望，幾經辛苦釣到一條大魷魚獲在場船員拍掌鼓勵。
節目中見到過往熙來攘往芭堤雅的酒吧區，晚上9點幾只有幾枱客、出名的步行街亦冷清，叉燒姐透露疫情期間當地旅遊業受影響，導致不少店舖結業，好在近日情況開始改善。胡慧冲講到泰國政府在疫情下，積極推動本土消費，泰國人本地旅行可以享有4成資助，上限3,000銖（約640港元）。
胡慧冲接受訪問時講到近日在泰國街頭碰不少香港人來旅遊，他說︰「有朋友喺香港（搭飛機）返過來，佢話成機full晒咁滯，近排多咗好多香港人問我泰國資料。香港實施3+4之後多咗人嚟泰國啦」。胡慧冲表示泰國旅遊業國際化，不只有歐美等地旅客，馬來西亞人亦非常熱衷到當地旅遊。又話泰國政府非常積極，本月9日會有新的河邊夜市開幕，年底聖誕之前更會同廸士尼有合作。早幾日布吉已經有一個大型遊樂設施開張。」至於早排傳得甚囂塵上的柬埔寨詐騙事件，胡慧冲話︰「根據香港保安局資料，冇遊客係喺旅遊之中被帶走，所以大家應該安心。」