冲遊泰國｜孖叉燒姐介紹新景點 胡慧冲︰近排成架機都係香港人

由泰國旅遊達人胡慧冲主持一連20集的《冲遊泰國》，逢周一至周五晚十點半J2(82台)播放，昨晚(5日)首播。今周主要集中介紹芭堤雅及清邁食玩好地方及打卡熱點。 今輯《冲遊泰國》不經不覺已是第7輯，今次J2搵到港泰混血兒「叉燒姐」鄺玲玲、泰國名是西莉拉可。她會拍住胡慧冲加入「冬蔭家族」，一齊介紹泰國食玩瞓同打卡熱點。望落有幾分似馮盈盈的叉燒姐，本身是泰國演員，之前幫J2拍過《復刻古靈精怪東南亞︰泰國篇》同《行運秘笈》。16歲時她隨家人從香港移居泰國，所以講得一口流利廣東話，份外有親切感。

叉燒姐又話疫情期間，很多新開張的咖啡店都有多靚裝修到多靚，吸引人來打卡幫襯。講到最特別的是一間由船改裝成的coffee shop，顧客可以邊出海邊飲咖啡，還可以在船上釣魷魚、墨魚，「叉燒姐」不負眾望，幾經辛苦釣到一條大魷魚獲在場船員拍掌鼓勵。 節目中見到過往熙來攘往芭堤雅的酒吧區，晚上9點幾只有幾枱客、出名的步行街亦冷清，叉燒姐透露疫情期間當地旅遊業受影響，導致不少店舖結業，好在近日情況開始改善。胡慧冲講到泰國政府在疫情下，積極推動本土消費，泰國人本地旅行可以享有4成資助，上限3,000銖（約640港元）。