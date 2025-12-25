冲遊泰國11｜胡慧冲孖黃婧靈做拍檔 波波被長頸鹿圍住咬

有「泰國旅遊達人」之稱的胡慧冲，為TVB Plus主持王牌旅遊節目《冲遊泰國11》，於周四晚9點35分及周五晚9點半播出。今輯主持包括「波波」黃婧靈及冬蔭家族，為大家導賞泰國食玩買好地方。

介紹泰國古都大城府 今晚（25日）首播的《冲遊泰國11》，胡慧冲（Roger）會拍住「波波」黃婧靈介紹泰國古都大城府。他們入住的酒店可一覽大城府景色，提供的自助海鮮晚餐更非常有名，波波興奮的說︰「呢間酒店設計新穎，空間感十足。佢嘅海鮮自助餐係國際級數，仲有live band聽，咪話唔正呀。」第二日Roger知道波波對燒蝦意猶未盡，特意帶她到當地有名的「公跑一條街」，他說︰「泰文『公』係蝦、『跑』係燒咁解。呢度好受泰國人同遊客歡迎，因為價錢公道，鍾意嗰啲揀嗰啲，跟住燒嚟食，啲人嚟到揀蝦都係『有大食大』，不過要留意呢度夜晚8點就收工。」波波實行來過燒蝦放題，大城府河蝦、大頭蝦一網打盡。這裏的海鮮不單新鮮而且非常抵食，粗大如波波前臂的河蝦，連工包料都只是1,200泰幣（約300港元）。

夥胡家健合唱片尾曲 下一站二人來到大城府的動物園參觀，園內提供近距離跟動物接觸，波波與一隻成年花豹合照，她邊撫摸花豹邊戰戰兢兢說︰「睇手機就睇得多呢個（豹打呵欠）表情符號，真嘅都係第一次，我驚講嘢咁大聲會嚇親佢。」接下來到今次參觀的重頭戲，就是坐吉甫車頂近距離餵長頸鹿。未知是否波波太吸引，一來便被幾隻長頸鹿一哄而上圍住，嚇到她猛叫︰「嘩！佢哋一見到紅蘿蔔或者我條裙就追住嚟咬，佢哋以為我係紅蘿蔔呀。」此外，片尾插曲《胡家聲》由Roger及《中年好聲音3》胡家健合唱。