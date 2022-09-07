冲遊泰國7｜港泰混血女主持Sirilak好吸睛 精通四種語言 今年首度升呢做女一

由「泰國通」胡慧冲（Roger）主持嘅《冲遊泰國》系列一直深受觀眾歡迎，不過早前因東南亞國家打工變「賣豬仔」騙案嘅關係，J2喺呢個敏感時期決定臨時抽起《冲遊泰國7》，並改播《破解讀心理》。但相隔一星期後，J2播出《冲遊泰國7》預告片，而節目亦喺前日（5日）首播，今輯節目仲加入嘉賓主持「叉燒姐」鄺玲玲（Sirilak Kwong），為大家捐窿捐罅探索泰國嘅最新資訊。

Sirilak Kwong於香港出生17歲返泰國

現年27歲嘅「叉燒姐」Sirilak Kwong，係一名港泰混血兒，喺香港出世，直至17歲先回泰國，畢業於孔敬大學旅遊管理學系。除此之外，Sirilak 仲精通四種語言，包括泰語、英語、廣東話及普通話。去到2018年，佢仲被加冕為孔敬Khao Suan Kwang小姐，其後透過試鏡，成功加入泰國第3電視台，成為旗下嘅女演員及模特兒，今年更喺劇集《親愛的瑪卡莉》首次擔任女一。其實今次都唔係佢第一次出現香港電視節目，喺今年5月佢同胡慧沖主持嘅《復刻古靈精怪東南亞: 泰國篇》已經喺J2播出。

《冲遊泰國7》出街後，Sirilak隨即備受關注，網民紛紛留言大讚佢好靚，例如「堅正」、「真係幾靚」及「靚得太過分啦」等等，不過同時亦有網民認為冬蔭妹好啲。

Sirilak5月已和胡慧冲合作