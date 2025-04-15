冼婉雯Jess辭去7年正職追夢 首支派台歌《眼淚太淺》MV正式上架

網絡界「隱世歌手」冼婉雯(Jess Sin)，為了追求音樂夢想，勇敢辭去7年穩定工作，正式轉型為獨立歌手。她的首支派台單曲《眼淚太淺》經已上架，這首歌不僅展現她的音樂才華，又融合她自身戀愛經歷。

在Jess的音樂旅程中，十多年前她因興趣開始在YouTube上翻唱，熱情與歌藝吸引不少網友關注，甚至讓她受邀參加電視台「隱世歌手」環節。她回憶道：「小時候就很喜歡唱歌，參加過很多歌唱比賽，還組過Acappella隊。後來有機會在YouTube上唱cover，真的很幸運能被電視台邀請，這讓我更加確定要追求音樂。」於是她做出了辭職的勇敢決定，正式出道。