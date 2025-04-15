冼婉雯Jess辭去7年正職追夢 首支派台歌《眼淚太淺》MV正式上架

網絡界「隱世歌手」冼婉雯(Jess Sin)，為了追求音樂夢想，勇敢辭去7年穩定工作，正式轉型為獨立歌手。她的首支派台單曲《眼淚太淺》經已上架，這首歌不僅展現她的音樂才華，又融合她自身戀愛經歷。
在Jess的音樂旅程中，十多年前她因興趣開始在YouTube上翻唱，熱情與歌藝吸引不少網友關注，甚至讓她受邀參加電視台「隱世歌手」環節。她回憶道：「小時候就很喜歡唱歌，參加過很多歌唱比賽，還組過Acappella隊。後來有機會在YouTube上唱cover，真的很幸運能被電視台邀請，這讓我更加確定要追求音樂。」於是她做出了辭職的勇敢決定，正式出道。
新歌《眼淚太淺》，講述一段感情中的失落與無奈。Jess形容這首歌不僅描述了「眼淺」的女生，還有「緣淺」的深意：「當你對感情經歷太多次失望時，就算再怎麼流淚，最終也不得不選擇離開。」她情感的真摯和倔強，讓聽眾不禁心生共鳴。
在MV的拍攝中，Jess展現極佳演技，她邀請影壇前輩麥子樂、金像獎最佳新演員候選人吳祉昊(Macro)，以及多才多藝的阿My共同參與。MV中有兩場高難度的喊戲，Jess笑言：「因為歌名的關係，喊戲是必須的！有一場我聲嘶力竭地喊，而男主角卻在旁邊裝睡，這可是我親身經歷過的喔！」Jess的真實感受透過鏡頭傳遞，讓人感受到那份心碎的情感。
對於男主角麥子樂，Jess讚賞他的神秘感，「他有種若即若離的魅力，真的很吸引我。」麥子樂則表示，「能參與Jess的首支MV拍攝，感到非常榮幸，欣賞她的專業和對音樂的熱愛。」兩人之間的默契，也讓拍攝過程充滿樂趣。