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娛樂
2023-08-31 17:00:35

冼迪琦寫真《在你心迪》銷情理想 比堅尼靚相答謝支持 網民：衰妹，想引死人咩！

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冼迪琦寫真集銷情理想 比堅尼靚相答謝支持

冼迪琦寫真集銷情理想 比堅尼靚相答謝支持

TVB童星出身嘅冼迪琦（小迪）樣子甜美又可愛，喺2018年參加日本最強女團AKB嘅越洋挑戰成功入選AKB嘅台灣分隊TPE48，不過早前24歲的小迪已經從TPE48畢業。為咗回饋粉絲們嘅支持，小迪推出首本個人寫真集《在你心迪》，預購名額已火速售罄，銷情相當理想。

冼迪琦不斷在IG出POST谷寫真集《在你心迪》銷量（冼迪琦IG） 冼迪琦不斷在IG出POST谷寫真集《在你心迪》銷量（冼迪琦IG） 冼迪琦不斷在IG出POST谷寫真集《在你心迪》銷量（冼迪琦IG） 冼迪琦早前嘅簽書會順利舉行（冼迪琦IG）

小迪喺IG表示早前嘅簽書會順利舉行，多謝大家到場支持，因為原本佢好擔心寫真集嘅銷量。之後佢就連環出PO派福利，大晒多張寫真集花絮性感靚相答謝大家嘅支持：「這次的拍攝去了宜蘭的 #川湯春天 很喜歡那邊的環境 大家來宜蘭玩 也可以去泡泡溫泉 放鬆一下」及「在寫真集裡，我蠻喜歡海報那張照片的，這套搭配白罩衫也是很好看（完整設計看圖2），但這款設計還讓我有點害羞，所以都綁的特別緊 把自己包緊緊的」。今次嘅寫真集除咗有清純造型之外，同時亦有唔少性感造型，所以呢幾張花絮性感靚相睇到一班網民流晒鼻血，並留言大讚佢靚女，例如「小迪的辣無法抵擋」、「小迪 好漂亮超正」、「超甜美可愛火辣性感」、「正到核爆」及「衰妹，想引死人咩！」等等。

冼迪琦IG不時發放靚相（冼迪琦IG） 冼迪琦IG不時發放靚相（冼迪琦IG） 冼迪琦IG不時發放靚相（冼迪琦IG） 冼迪琦IG不時發放靚相（冼迪琦IG） 冼迪琦IG不時發放靚相（冼迪琦IG） 冼迪琦IG不時發放靚相（冼迪琦IG） 冼迪琦IG不時發放靚相，包括比堅尼照。（冼迪琦IG） 冼迪琦IG不時發放靚相，包括比堅尼照。（冼迪琦IG） 冼迪琦IG不時發放靚相，包括比堅尼照。（冼迪琦IG）

冼迪琦早前在IG你問我答時，承認自己是德甲多蒙特球迷，並展示馬高列奧斯（Marco Reus）的掩面慶祝動作，以示忠誠。她表示自己除了列奧斯外，還喜歡奧巴美揚、韋高（Julian Weigl）、比寧咸及現效力曼城的艾寧夏蘭特。冼迪琦慨嘆除列奧斯外全都離開多蒙特，可見她是多年多蒙特球迷，非glory hunter。冼迪琦又直言希望參與講波、遊戲配音、旅行節目，非常多元化。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

冼迪琦是多年多蒙特球迷。（冼迪琦IG） 冼迪琦愛將是多蒙特的馬高列奧斯及夏蘭特等。（冼迪琦IG） 冼迪琦希望參與講波。（冼迪琦IG）
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