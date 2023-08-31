冼迪琦寫真《在你心迪》銷情理想 比堅尼靚相答謝支持 網民：衰妹，想引死人咩！

TVB童星出身嘅冼迪琦（小迪）樣子甜美又可愛，喺2018年參加日本最強女團AKB嘅越洋挑戰成功入選AKB嘅台灣分隊TPE48，不過早前24歲的小迪已經從TPE48畢業。為咗回饋粉絲們嘅支持，小迪推出首本個人寫真集《在你心迪》，預購名額已火速售罄，銷情相當理想。

小迪喺IG表示早前嘅簽書會順利舉行，多謝大家到場支持，因為原本佢好擔心寫真集嘅銷量。之後佢就連環出PO派福利，大晒多張寫真集花絮性感靚相答謝大家嘅支持：「這次的拍攝去了宜蘭的 #川湯春天 很喜歡那邊的環境 大家來宜蘭玩 也可以去泡泡溫泉 放鬆一下」及「在寫真集裡，我蠻喜歡海報那張照片的，這套搭配白罩衫也是很好看（完整設計看圖2），但這款設計還讓我有點害羞，所以都綁的特別緊 把自己包緊緊的」。今次嘅寫真集除咗有清純造型之外，同時亦有唔少性感造型，所以呢幾張花絮性感靚相睇到一班網民流晒鼻血，並留言大讚佢靚女，例如「小迪的辣無法抵擋」、「小迪 好漂亮超正」、「超甜美可愛火辣性感」、「正到核爆」及「衰妹，想引死人咩！」等等。