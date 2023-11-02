冼迪琦性感打扮大派福利 自認係張敬軒fans想跟ERROR合作(有片)

前AKB48 Team TP 成員冼迪琦（小迪）與意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼出席活動，小迪更賣大包派壽桃，對粉絲來說絕對是超好的福利。小迪表示今次返港有半百fans接機，令她有點衣錦還鄉的感覺，非常感動。她稱一直很希望可以在港出席活動跟大家見面，今次是第一次近距離和香港的粉絲接觸。

由AKB48 TEAM TP到台灣加入台灣職業棒球隊中信兄弟的啦啦隊練習生，小迪表示每天過得很開心，有不少粉絲見到她的轉型及新發展都大表支持。她稱自己本身也是足球迷，盼明年可以解鎖講波的技能，對今次可以跟岩布仙尼合作真的好開心，因為是兒時回憶，所以跟他也拍了很多照片。