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娛樂
2023-11-02 17:59:55

冼迪琦性感打扮大派福利 自認係張敬軒fans想跟ERROR合作(有片)

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岩布仙尼與冼迪琦一齊出席包點先生活動。

AKB48 Team TP 成員冼迪琦（小迪與意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼出席活動，小迪更賣大包派壽桃，對粉絲來說絕對是超好的福利。小迪表示今次返港有半百fans接機，令她有點衣錦還鄉的感覺，非常感動。她稱一直很希望可以在港出席活動跟大家見面，今次是第一次近距離和香港的粉絲接觸。

AKB48 TEAM TP到台灣加入台灣職業棒球中信兄弟的啦啦隊練習生，小迪表示每天過得很開心，有不少粉絲見到她的轉型及新發展都大表支持。她稱自己本身也是足球迷，盼明年可以解鎖講波的技能，對今次可以跟岩布仙尼合作真的好開心，因為是兒時回憶，所以跟他也拍了很多照片。

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掛住馬國明謝天華

問到有沒有掛住「爸爸」馬國明，她表示以前跟馬明的對手戲最多，對方也很照顧她，所以也很掛住他，而另一位特別掛住的「爸爸」是謝天華，因為他也是一個很照顧小朋友的人，印象很深。談到馬國明快將結婚，她表示有留意，也知道對方跟湯洛雯很甜蜜，在心裡默默送上祝福，也希望「爸爸」的事業蒸蒸日上。她稱不敢跟對方聯絡，相信馬明對她的印象仍停留在小朋友的階段，現時也是少女，怕會嚇親他。

冼迪琦於IG repost活動

冼迪琦IG Story轉載am730（冼迪琦IG） 冼迪琦與岩布仙尼同場（冼迪琦IG） 冼迪琦與岩布仙尼同場（冼迪琦IG） 岩布仙尼唱happy birthday to me（冼迪琦IG） 冼迪琦與岩布仙尼同場（冼迪琦IG） 冼迪琦與岩布仙尼同場（冼迪琦IG） 冼迪琦與岩布仙尼同場（冼迪琦IG） 冼迪琦與岩布仙尼同場（冼迪琦IG） 冼迪琦與岩布仙尼同場（冼迪琦IG）

盼見到偶像張敬軒

她更自爆是張敬軒的歌迷，但因為疫情及工作而多次錯過張敬軒的演唱會，希望未來有機會可以跟他見面或合作。她表示有留意本地的歌手及組合，特別喜歡ERROR，覺得他們很有趣，同時也有留意魏浚笙，見過他在訪問中風趣表現，未來也想跟他們合作。

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