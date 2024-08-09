冼靖峰大騷粗手臂儲定歌開騷 心思思搵余宗遙寫歌

丁子朗今日在上環舉行自己首個個人畫展，與他一同參與《亞洲超星團》的冼靖峰(Archie)及余宗遙(DEZ)到場支持。問到他們知不知丁子朗原來是一位畫家，他們表示知道丁子朗對畫畫有興趣，當聽到對方要開畫展時有點驚訝，更笑謂以為對方會畫的是超人大戰哥斯拉，沒想到丁子朗的畫作是如此厲害。 他們又提到當時在上海錄影時，丁子朗帶他們去看畫展，他會介紹畫作內容，完全不是隨口說，他們也學到不少東西。DEZ表示自己求學是讀建築，也有畫畫習慣，小時也立志做漫畫家，如有機會也想開一個與藝術有關的展覽。

DEZ為丁子朗寫歌編曲 問到二人最喜歡丁子朗哪一張畫作，余宗遙挑選了名為「BOUQUET」的畫作，構圖是兩對腳互相纏住，他認為最能代表到人與人之間的關係。冼靖峰就挑選了「PINKY PROMISE」，因為令人想起大家兒時勾手指再打印，代表住一個承諾。 丁子朗受訪時表示新歌邀請了DEZ幫手，DEZ透露不止是一首歌，暫時會有兩首，主力會幫他編曲及監製，其中一首是更會由他作曲。問到可會幫Archie寫歌，他表示希望為對方寫首快歌，但笑言感覺對方今年主力做抒情歌，無緣和他合作。問到為Archie如果收到對方的快歌，便要再次挑戰跳舞，他笑謂快歌不一定要跳舞，DEZ聞言說︰「你係妙音龍子，冇得唔跳喎！」

努力操肌開騷儲歌先 早前Archie透露有跟教練操肌，這天以背心示人大騷粗手臂，他稱現已開始見到成效，但距離可以「見到下人」仍有一段時間。問到他落力操肌是不是為開騷做準備，他表示不是，自己的確很想開騷，除了考慮場地問題，最主要是想在音樂會上唱多些自己的作品，不想太多翻唱，當然最希望能有些代表作。同時，他亦預告快將有新歌出爐。 提到無綫年度盛事《2024 香港小姐競選》將於下月舉行，Archie會否當嘉賓，他表示不會，但知道是公司一個很重要的活動，而且歷屆也有不同巨星擔任表演嘉賓，自己亦希望未來可以參與其中。