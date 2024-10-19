冼靖峰新歌獲緋聞女友方皓玟親贈詞曲 苦呻其中一句錄足60次都唔用得

冼靖峰（Archie）早前在無綫音樂節目《J Music》與方皓玟（Charmaine）合唱歌曲後被傳撻著。有指他們節目過後更私會，齊齊到尖沙嘴餐廳食飯，疑似發展相差 18 年的姊弟戀，不過，二人雙雙否認。Archie近日推出全新單曲《勇氣》，方皓玟就不避嫌為對方親身操刀作曲及填詞，將他埋藏心底的感受以真摯的旋律與文字呈現。
新歌除了方皓玟，更有伍仲衡負責編曲，對於新歌全部大師級人馬出手幫忙，Archie感到非常榮幸。他說：「之前在 J Music認識小明（方皓玟），有一次聊天時她說手上有一首歌很適合我，她更說可以替我填詞；這首歌可說是為我度身訂造，寫出我由參加比賽，再到成為歌手的心路歷程，實在很榮幸！」
Archie對於新歌主題有一番見解，他說：「勇氣這兩個字大家都聽過，但到底如何實踐勇氣，如何得到勇氣，維持勇氣去面對種種挑戰，除了是關乎我的經歷，相信與大家都會有共鳴。」他續說：「其實不只低潮時要有勇氣面對，在順遂時亦需要勇氣去解決問題。」 當被問到錄音時監製如何教路，他表示曾被「狂捽」，他說：「因為監製覺得歌詞很有意思，不想我用太多技巧，那時候第一個session，光是第一句便錄了六十幾take，但一take也用不到……」他續說：「隔了一星期再錄，監製讓我把每個字跟著旋律讀出來，在說故事一樣，然後感情與技巧就會自然流露出來。」
《勇氣》的MV去到學校拍攝，令他感觸良多，勾起了求學時的回憶，他更找來兩位摯友客串，兩位都見證著他成長，一直激勵他努力向前，Archie說：「其中一位鼓勵我要立定志向，專注做一件事才有機會成功，是他令我辭退了原本的銀行工作，毅然追夢賽成為歌手，好開心有一位朋友見證着自己高低起跌。」