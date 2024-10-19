冼靖峰新歌獲緋聞女友方皓玟親贈詞曲 苦呻其中一句錄足60次都唔用得

冼靖峰（Archie）早前在無綫音樂節目《J Music》與方皓玟（Charmaine）合唱歌曲後被傳撻著。有指他們節目過後更私會，齊齊到尖沙嘴餐廳食飯，疑似發展相差 18 年的姊弟戀，不過，二人雙雙否認。Archie近日推出全新單曲《勇氣》，方皓玟就不避嫌為對方親身操刀作曲及填詞，將他埋藏心底的感受以真摯的旋律與文字呈現。

新歌除了方皓玟，更有伍仲衡負責編曲，對於新歌全部大師級人馬出手幫忙，Archie感到非常榮幸。他說：「之前在 J Music認識小明（方皓玟），有一次聊天時她說手上有一首歌很適合我，她更說可以替我填詞；這首歌可說是為我度身訂造，寫出我由參加比賽，再到成為歌手的心路歷程，實在很榮幸！」