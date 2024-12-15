冼靖峰林智樂預告《聲夢》開P 姚焯菲做發起人盼全員出席

冼靖峰(Archie)、林智樂(Felix)今日(15日)出席由新城知訊台主辦的《我們的大熱唱2024》，同場還有姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)、張馳豪，一眾《聲夢傳奇》歌手激罕同場現身。 Archie與Felix表示跟Chantel已經有一段時間沒有見面，稍後會為她舉行派對補祝生日。他們透露是Chantel在群組發起，他們亦很期待可以聚會。Archie說︰「因為我哋都好耐冇見過面。」問到有沒有預炎明熹，Felix稱Chantel早在一個月前便發起聚會，雖然大家都未知檔期能否配合，但全都暫定會出席。

Felix表示今年有不少新嘗試，又推出了一首廣東歌及國語歌，今個假期都是在工作中度過，非常開心。Archie開心今年讓大家見到不同面向的自己，又出了兩首歌，現時也有參與不同劇集的面試，同時也構思明年的音樂計劃。問到Archie有沒有信心入到男飛躍的5強，他表示每位藝人都很努力，大家的範疇都不同，難以比較，但獎項是一個很好的鼓勵。

問到Archie與Felix已出道了一段時間，有沒有些地方仍不習慣，他們不約而同表示不敢正視望fans。Archie說︰「有時見到fans啦，我都係望住佢哋隻手，因為驚同佢哋互望驚會嚇親唱唔到歌。其實我唔係一個I人，但可能以前都係沖涼先唱歌，就算參加唔同比賽，去唔同活動唱歌，都係有驚嘅時候。」 Felix表示認同，並稱愈是周圍望就會望到奇怪的東西，他說︰「真係好辛苦！我唔識舉例，有時見到就會嘩一聲囉！(但你同女仔拍MV要互望喎！)其實都係望住佢個鼻，因為一直望會好尷尬！」他們又提到每次望完燈之後，再望其他地方，包括提詞器，都因為出現殘影而看不到東西。