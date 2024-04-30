冼靖峰現身談LOONG 9活動取消風波 心情不安坦言未知組合去向 (有片)

今日，冼靖峰聯同《神耆小子》一眾演到荃灣宣傳新劇，他談到LOONG 9首次香港活動突然叫停，他表示個過程其實都是跟大家一樣同時間得悉活動取消，並稱：「其實唔單止我，我啲隊員都好唔開心，因為我哋準備好嘅表演唔能夠呈現出來。但調翻轉，呢件事都令我諗粉絲至係最唔開心，買晒飛、抽好晒時間出來，有好多粉絲很遠水路喺唔同地方嚟，對於我哋來說，我哋喺舞台上表演，係等佢哋嚟見我哋，我會越來越覺得我哋付出永遠都唔及Fans。」冼靖峰續指雖然永遠都不知道每次見面對粉絲來講意義有多大，但惟獨是只能可以每一次表演都做到最好，望以200%來全力以赴。

落實共有12位成員

談到音樂事業難得起步卻遇上阻滯，冼靖峰坦言：「我覺得阻滯一定會有，唔同階段都會有阻滯，機會在不同階段都會浮出嚟，最緊要係把唔把握到機會，睇吓自己心態係點樣。」他指這次拍劇，不單是演技上，鄭則士教了他人生之後如何向前，直認拍攝兩個半月有很多得着。冼靖峰認為Solo是有很多個人發揮機會，不過團體發展也可以在隊友身上學到自己欠缺的東西，冼靖峰再說：「我會做好每一個表演，呢個團12個人，話多唔多、話少唔少，我哋12個人都有唔同特色，唔存在住惡性競爭，而係個良性競爭，我哋喺音樂上、技藝上會各自觀摩大家。」冼靖峰表示目前LOONG 9落實共有12位成員，並透露合約問題仍然商討中，目前會做好眼前工作，坦承確實有不安全的感覺，但這種壓迫感卻令他更想進步，希望去做好每一件事。