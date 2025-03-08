冼靖峰自爆拍《香港原味道》感動眼濕濕 涂毓麟拍拖遇fans唔介意合照(有片)

冼靖峰(Archie)、涂毓麟(Oscar)昨天(7日)於電視城為今晚舉行《博愛歡樂傳萬家》綵排，兩人將會與張馳豪，以及與受惠機構團體合唱《獅子山下》。他們表示從小看慈善籌款節目，年少時也曾試過打電話捐款，希望今次合唱能籌得更多善款。Archie談到早前被捕獲，更誤會對方是fans並主動邀請口照，他表示當時正在拍TVB綜藝節目《香港原味道》，「我見那位女士已拍咗好耐，我沒所謂，但幕後工作人員未必想被拍入鏡，所以主動請她影合照，諗住完結這件事。」由於事件被報道，他笑言變相令工作人員都出鏡。他自言明白粉絲心態，以前追星都試過不敢提出與偶像合照，故仍會歡迎fans集郵；Oscar亦表示，作為公眾人物，即使拍拖偶遇粉絲，對方提出合照要求也不介意。