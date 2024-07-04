冼靖峰自爆18歲追女仔唔敢表白 疑做兵晚晚陪對方傾通宵

冼靖峰早前推出新歌《無意冒犯》，他在社交平台提到這首作品的內容是來自自身的經歷。從歌詞及他在的帖文內容，冼靖峰似是苦戀女方長達一年，但對方不為所動，似有做兵之嫌。

他說︰「還記得是18歲的時候，開始追一個女孩，讓原本10pm睡覺的我變成2am才睡，為的就是跟她聊多一會兒，她的興趣愛好也成為了我的興趣，譬如動漫、譬如羽毛球……但一直以來卻沒有開口說喜歡你，怕這樣的要求會打破現在的舒適圈，長達一年的追求，就這樣一直持續著了……」