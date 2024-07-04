冼靖峰自爆18歲追女仔唔敢表白 疑做兵晚晚陪對方傾通宵

冼靖峰早前推出新歌《無意冒犯》，他在社交平台提到這首作品的內容是來自自身的經歷。從歌詞及他在的帖文內容，冼靖峰似是苦戀女方長達一年，但對方不為所動，似有做兵之嫌。
他說︰「還記得是18歲的時候，開始追一個女孩，讓原本10pm睡覺的我變成2am才睡，為的就是跟她聊多一會兒，她的興趣愛好也成為了我的興趣，譬如動漫、譬如羽毛球……但一直以來卻沒有開口說喜歡你，怕這樣的要求會打破現在的舒適圈，長達一年的追求，就這樣一直持續著了……」
一廂情願為對方改變
而他在YouTube就寫明跟對方其實沒可能發展，自己所做的一切都是一箱情願︰「有時候，暗戀了一個明知沒有發展空間的人，對方亦顯然從未動心，自己依然會一廂情願為對方改變種種生活習慣與喜好，只為變成一個在對方眼中更起眼、更有好感的人，不斷討好對方，令彼此的差距更接近。然而，為免嚇怕與冒犯對方，大多時間只能通過手機的對話框閒聊，說著一些遠遠談不上愛情的話題，螢幕亦彷彿雙方之間的一重永不能打破的隔膜。 不忍打破彼此之間的界線，只為了令對方在感到安全感的情況下，繼續晝夜不斷地關心對方。」
冼靖峰就表示會在IG直播時，跟大家透露更多，有網民就留言表示早在前年就曾經留意過他提及自己為了一個女仔睇動漫，坦言當時也感到他那種揪心的痛，相信這段關係令他大受打擊。