冼靖峰首次包辦曲詞 以全能歌手進發買電結他學新嘢

冼靖峰(Archie)為其主持的節目《香港系列之原味道》親自作曲、填詞，雖然只是片尾曲，但Archie收到監製柯打時，坦言有點驚訝，繼而立即找埋好友Justin幫手編曲。他表示雖然成首歌不夠2分鐘，但今次是他首次同一首歌包辦曲，坦言非常開心。

搵好友一齊搞編曲 他表示自己一向都有作曲，之前《青春本我》的插曲也有嘗試填詞，今次可以為《香港系列之原味道》親自作曲、填詞感到開心，因為大家可以知道他是有很多可能性。他說︰「我一向都有作開歌，但都只係demo，唔係完整，監製話今次節目都有幾位歌手，希望可以多啲音樂元素。我收到邀請嘅時候，真係都諗一諗，『我究竟做唔做到先？』因為唱歌就有唔同經驗，但真係製作一首歌嘅知識同資源就未必咁熟。我就搵好朋友Justin，佢一向幫我彈開琴，大家一直有好多合作，佢就負責編曲，都俾咗好多意見，大家一齊監製首歌。」 王汛文原來好唱得 今次有份參與唱片尾曲的還有非歌手的莊子璇及王汛文，Archie指兩位都不是「魔音」，他說︰「今次資源有限，但都我有叫佢哋逐個逐個上去studio錄音。特別王汛文嘅中音、低音都好好聽，咬字都好好聽，佢唱歌完全無懶音，我都要向佢好好學習。希望大家都鍾意呢首作品。」

買電子結他學 他表示希望可以向全能型歌手進發，無論是唱作、舞台自彈自唱、音樂製作，甚至跳舞，都可以愈來愈進步。他說︰「我覺得無得急，都學緊唔同嘢，令自己嘅音樂知識愈來愈豐富。啱啱買咗支新電結他學緊，希望之後製造多啲唔同類型音樂，令作品愈來愈好。」 商演學識執生 提到網上有不少他參與商演的影片流片，見到他在舞台上大唱《A.P.T.》及《黑玻璃》，他坦言多了不少表演機會，並指很多時候不是唱自己的歌，但因應客戶要求，甚至有客戶會即場要他唱某些歌，他的執生能力也愈來愈好，同時亦發現要多聽不同人的歌曲。 Archie說︰「我發現臨時要我即場唱某啲歌，除咗要聽多啲歌，平日嘅music taste都要加強啲，臨時要即場唱到原來唔係咁容易，但好玩嘅。其實有時只係唱自己歌會有啲悶，令我想學多啲唔同樂器，之前試過彈住鋼琴唱歌，依家學埋電結他，自己又真係好鍾意，所以扚起心肝去學。」他期待有天可以在舞台上彈住電結他唱歌，為大家帶來不一樣的冼靖峰。