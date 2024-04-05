冼靖峰@LOONG 9獲封「妙音龍子」外號 自爆曾上網搜尋由來

男團LOONG 9成員「妙音龍子」冼靖峰早前在IG開Live率先大爆《聲夢傳奇》即將開拍第三季，消息一出，即引來大批《聲夢》粉絲熱議。日前，他與何晉樂接受「新城八大家」訪問，就此回應謂：「其實大家都知啦，公司準備緊《聲夢傳奇3》。其實我想《聲夢傳奇3》有一個崗位準備畀自己，希望可以同參賽者有一個交流」。

另外，LOONG 9自出道後，團名成熱話，LOONG 9發音被不少網民二次創作惡搞，憑《亞洲超星團》奪得第三名入團的冼靖峰亦有留意，並表示：「有好多好有趣嘅改寫，我覺得呢一啲名其實係反向宣傳，好似志偉哥（曾志偉）咁講，大家記得呢個名就得。我哋9個人其實都有傾過究竟呢個名我哋以後點介紹，需要咩手勢，我哋真係有度過，我哋自己會諗 Loong 9 係英文讀法，中文係會點講呢？」