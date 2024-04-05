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娛樂
2024-04-05 21:00:42

冼靖峰@LOONG 9獲封「妙音龍子」外號 自爆曾上網搜尋由來

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冼靖峰及何晉樂宣傳他們有份演出的暗中作樂音樂會《小王子星球之旅》。

冼靖峰及何晉樂宣傳他們有份演出的暗中作樂音樂會《小王子星球之旅》。

男團LOONG 9成員「妙音龍子」冼靖峰早前在IGLive率先大爆《聲夢傳奇》即將開拍第三季，消息一出，即引來大批《聲夢》粉絲熱議。日前，他與何晉樂接受「新城八大家」訪問，就此回應謂：「其實大家都知啦，公司準備緊《聲夢傳奇3》。其實我想《聲夢傳奇3》有一個崗位準備畀自己，希望可以同參賽者有一個交流」。 

另外，LOONG 9自出道後，團名成熱話，LOONG 9發音被不少網民二次創作惡搞，憑《亞洲超星團》奪得第三名入團的冼靖峰亦有留意，並表示：「有好多好有趣嘅改寫，我覺得呢一啲名其實係反向宣傳，好似志偉哥（曾志偉）咁講，大家記得呢個名就得。我哋9個人其實都有傾過究竟呢個名我哋以後點介紹，需要咩手勢，我哋真係有度過，我哋自己會諗 Loong 9 係英文讀法，中文係會點講呢？」 

冼靖峰對於自己在團中的外號被封為「妙音龍子」，他自爆亦有上網搜尋過這個稱號的由來：「其實我覺得呢樣嘢幾得意，公司一開始同我講呢個名時候，我即刻去Search呢個名係點嚟，我係咩都搵唔到。其實呢個名係公司改，呢4個字係出自一部劇集，劇嘅角色名再變同音字，咁我覺得幾有趣，佢話每個人都係會有稱號，話覺得呢個名係啱我，咁我就話去啦。我都冇諗太多，所以出到嚟都係名一個，唔會影響我表現。」最後，他透露 Loong 9 已在錄製團歌：「開始錄緊團歌，出咗團歌之後，會表演先見到我哋嘅自我介紹。」

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冼靖峰在LOONG 9被獲封「妙音龍子」外號。 冼靖峰自爆曾上網搜尋稱號由來。
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