凌文龍受傷變獨眼龍照打側手翻 陳詠燊大讚對方是黐線級專業

一連5場音樂劇《日新》今日在演藝學院舉行尾場演出。凌文龍昨日在社交平台留言表示因為意外傷及右眼，需要休息一日，於是取消迫於無奈取消了第4場演出。他在網上發文說︰「感謝大家嘅支持，台前幕後經歷三年嘅努力，取消演出並不是一件容易決定嘅事。」
角膜受傷堅持演出
《飯氣攻心》導演陳詠燊是《日新》的編劇，他在社交平台寫下長文大讚凌文龍的堅持及專業，並透露對方負傷演出第三場時的辛酸。他稱於4日早上收到對方的訊息，得知對方在前一晚演出時，在台上意外整親右眼，早上醒來之後完全睜不開眼睛，於是趕到醫院檢查。陳詠燊於下午抵達會場，見到導演等人全在台上，「而右眼完全睜不開的小龍，正單着一隻眼，研究走位。原來他右眼角膜受了傷，醫生要他休息至少兩天，但他為了不想白費大家的心血，竟然堅持──單着一隻眼都要演落去！」
沿用舊有走位
由於臨開場要改動部份走位，陳詠燊指凌文龍要克服自己傷勢的痛楚，與及挑戰視力、體力、平衡力，空間感等問題，演出團隊也要在極短的時間下，重記新的走位與舞步，難度十分之高。沒想到的是，中場過後的演出，大家沿用了舊的走位，原來凌文龍怕大家難記，決定用回原裝的位置。儘管凌文龍近乎有半邊面要用紗布遮住，但他仍演出無誤，猶如無事發生，更照舊打側手翻，演激動的戲份時，如平常般投入。
陳詠燊話凌文龍黐線
陳詠燊說︰「然而那時我才想起，醫生好像吩咐過，他要避免流眼淚……終於，排除萬難下，他就單著一隻眼，演了一場差不多三小時的音樂劇演出。謝幕時，我在坐位講了很多句『黐線㗎！佢真係黐線㗎！』」他認為凌文龍是很一個很專業、頑強、堅持及黐線的演員，才能可以如常演出，成功讓觀眾無視他的傷勢入了戲。他表示大家為了凌文龍的著想，決定忍痛取消第4場演出，他更透露當時後台很多人都在哭，並謂︰「他在戲裡戲外，都成就出來了。排除萬難，一往無前。凌文龍，你教我們如何不愛你？」