凌文龍受傷變獨眼龍照打側手翻 陳詠燊大讚對方是黐線級專業

一連5場音樂劇《日新》今日在演藝學院舉行尾場演出。凌文龍昨日在社交平台留言表示因為意外傷及右眼，需要休息一日，於是取消迫於無奈取消了第4場演出。他在網上發文說︰「感謝大家嘅支持，台前幕後經歷三年嘅努力，取消演出並不是一件容易決定嘅事。」

角膜受傷堅持演出

《飯氣攻心》導演陳詠燊是《日新》的編劇，他在社交平台寫下長文大讚凌文龍的堅持及專業，並透露對方負傷演出第三場時的辛酸。他稱於4日早上收到對方的訊息，得知對方在前一晚演出時，在台上意外整親右眼，早上醒來之後完全睜不開眼睛，於是趕到醫院檢查。陳詠燊於下午抵達會場，見到導演等人全在台上，「而右眼完全睜不開的小龍，正單着一隻眼，研究走位。原來他右眼角膜受了傷，醫生要他休息至少兩天，但他為了不想白費大家的心血，竟然堅持──單着一隻眼都要演落去！」