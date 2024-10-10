凌文龍演繹真實感人故事 林明禎新片《把幸福拉近一點》飾按摩師sell溫情

新片《把幸福拉近一點》由林明禎及梁雍婷合演。

由凌志民執導及編劇，凌文龍（小龍）、林明禎、林芊妤（Coffee）主演的電影《把幸福拉近一點》，已定檔10月24日在香港上映。電影今日（10月10日）同步推出全新海報及預告片，率先披露暖心動人的故事。

《把幸福拉近一點》改編自真人真事，講述一名甘迺迪氏症患者張子威（凌文龍 飾）與馬來西亞女孩梁小菲（林明禎 飾）之間的真摯情感。預告片中，張子威無懼病魔，以堅強姿態面對生命挑戰；而梁小菲的活潑與樂觀，則為張子威的生活帶來一絲溫暖與希望。兩人從陌生到互相扶持的過程，充滿笑淚。