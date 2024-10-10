凌文龍演繹真實感人故事 林明禎新片《把幸福拉近一點》飾按摩師sell溫情

由凌志民執導及編劇，凌文龍（小龍）、林明禎、林芊妤（Coffee）主演的電影《把幸福拉近一點》，已定檔10月24日在香港上映。電影今日（10月10日）同步推出全新海報及預告片，率先披露暖心動人的故事。
《把幸福拉近一點》改編自真人真事，講述一名甘迺迪氏症患者張子威（凌文龍 飾）與馬來西亞女孩梁小菲（林明禎 飾）之間的真摯情感。預告片中，張子威無懼病魔，以堅強姿態面對生命挑戰；而梁小菲的活潑與樂觀，則為張子威的生活帶來一絲溫暖與希望。兩人從陌生到互相扶持的過程，充滿笑淚。
今次明禎飾演的角色比過往更加多面，既有搞笑，亦展現了她善良柔情的內心，戲中她以馬來西亞移民的身份，帶著異國的溫情和堅韌，突然闖進張子威生活，為他擔當按摩師，意外為對方生命帶來了一絲光亮。至於憑《黃金花》智障青年一角，而獲得金像獎最佳新演員的小龍，今趟又再挑戰高難度角色，在新戲中飾演一名罹患甘迺迪氏症的患者，戲中大部份時間小龍均坐在輪椅上演戲，觀眾可以從小龍的演繹中，感受到角色張子威，面對世事無常的強大生命力。
除了兩位主演的精彩演出，電影還集結了金像獎最佳女配角梁雍婷Rachel，網絡紅人Coffee、黃浚銘（波仔）及韓君婷，一眾演員表現為電影增添了不少幽默與人情味，非常暖心。《把幸福拉近一點》尚未上映便已入選多個國際影展，包括亞洲躍動電影節、第10屆絲綢之路國際電影節，以及亞洲電影大獎學院「香港電影巡禮2023」馬來西亞站。這個溫情滿載的故事將為觀眾帶來感動，並喚起對生活的全新思考與希望。