凶宅清潔師｜長髮造型有驚喜 李成昌變靈異片代言人？

無綫J2台趁盂蘭節前夕推出由洪永城、鄭詩君（C君）同盧思麟聯合監製，13集原創劇《凶宅清潔師》。昨晚（8 月6 日）播出第一集，故事講述中學生的招日晨（邵展鵬飾）跟同學洪逸曦（劉頌鵬飾），偷來一隻古董青花瓷碟玩碟仙，希望預知翌日考試題目。招仔母親滕潔玲（沈可欣飾）因為老公招俊鵬（張達倫飾）有外遇，請來法師尹月平（李成昌飾）到家中治鬼驅邪，希望趕走狐狸精。張達倫返家後忽然被鬼上身，先掐死老婆，再襲擊兒子，最後李成昌出手相救，與惡鬼雙雙墮樓。
事後邵展鵬怪自己玩碟仙闖禍，害死雙親。愧疚加上執着，他決心投靠李成昌，立志成為一位驅鬼法師，找出害死父母的惡鬼報仇。劇中的招仔長大後，由洪永城扮演，這一場戲解釋到洪永城出場時，收復一隻鬼時所表現的不忿，要靠虐待鬼魂，宣洩心底的憤慨。
李成昌恨長髮look示人
首集出場演法師的李成昌戲份極重，長髮look 加頸巾造型，一改過往法師老土外型，非常摩登。李成昌接受訪問時透露多得形象設計師幫手，他說︰「嗰日去到試造型好開心，之前以為好老土道士打扮，估唔到咁好睇。仲要嗰款假髮恨咗戴好耐，像真度好高。」惟一美中不足，是要像古裝頭套般靠「黐」︰「黐都辛苦，不過貪靚冇辦法。」
李成昌目前正拍攝劇集《靈戲逼人》，加上早前大受歡迎的《異搜店》及昨晚播出的《凶宅清潔師》，他似乎近年大旺靈異劇集，他笑說︰「唔好做（靈異片）代言人呀，驚啲『兄弟』唔鍾意，得罪佢哋，剛剛喺公司場地已經拍咗場神功戲，好彩都相安冇事，講笑啫。做演員唔想定型，都想試多啲唔同角色。」他表示拍《凶宅清潔師》要學不少法師的手勢，靈異中充滿懸疑性，第一集已留有很多伏線，在結局解謎。好似昨晚李成昌同惡鬼上身的張達倫跳樓一幕，跟整個故事有莫大關連，李成昌話「睇到尾你就知」。