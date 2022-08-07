凶宅清潔師｜長髮造型有驚喜 李成昌變靈異片代言人？

無綫J2台趁盂蘭節前夕推出由洪永城、鄭詩君（C君）同盧思麟聯合監製，13集原創劇《凶宅清潔師》。昨晚（8 月6 日）播出第一集，故事講述中學生的招日晨（邵展鵬飾）跟同學洪逸曦（劉頌鵬飾），偷來一隻古董青花瓷碟玩碟仙，希望預知翌日考試題目。招仔母親滕潔玲（沈可欣飾）因為老公招俊鵬（張達倫飾）有外遇，請來法師尹月平（李成昌飾）到家中治鬼驅邪，希望趕走狐狸精。張達倫返家後忽然被鬼上身，先掐死老婆，再襲擊兒子，最後李成昌出手相救，與惡鬼雙雙墮樓。

事後邵展鵬怪自己玩碟仙闖禍，害死雙親。愧疚加上執着，他決心投靠李成昌，立志成為一位驅鬼法師，找出害死父母的惡鬼報仇。劇中的招仔長大後，由洪永城扮演，這一場戲解釋到洪永城出場時，收復一隻鬼時所表現的不忿，要靠虐待鬼魂，宣洩心底的憤慨。