出席杏花新城活動聖誕 王君馨跳唱《Casada》獲fans熱烈迴響

多棲藝人王君馨(G. Racie)，昨日出席港鐵旗下商場杏花新城的《聖誕Fun享夢工場．超Fun冬日派對》活動，獲大批fans到場支持。席上王君馨除跳唱個人舞曲作品《Casada》外，又與fans大玩遊戲，之後一起於杏花新城的3.5米高力克機器人前合照打卡，她又透露今個聖誕會首次製作火雞。

今年6月舉行《Light It Up G. Racie 王君馨1st Concert》演唱會後，王君馨去了旅行充電，回港後迅即出席活動與歌迷見面，她說：「演唱會之後休息一陣，又去旅行叉吓電，狀態梗係掂啦。嚟緊我會再投入工作，好期待推出全新音樂作品，希望好快可以同大家分享。」

近年專注歌唱事業的王君馨，即席獻唱《Casada》送給等候多時的fans，獲得全場熱烈歡呼的迴響，她表示：「唱跳的確唔容易，因為要同時兼顧體能及控制聲線，恆常做運動真係好緊要。希望將來有機會同fans好似今日響杏花新城咁玩遊戲，嚟個運動競技日。聯誼之餘，俾個藉口大家多做運動。」