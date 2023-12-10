出席杏花新城活動聖誕 王君馨跳唱《Casada》獲fans熱烈迴響

多棲藝人王君馨(G. Racie)，昨日出席港鐵旗下商場杏花新城的《聖誕Fun享夢工場．超Fun冬日派對》活動，獲大批fans到場支持。席上王君馨除跳唱個人舞曲作品《Casada》外，又與fans大玩遊戲，之後一起於杏花新城的3.5米高力克機器人前合照打卡，她又透露今個聖誕會首次製作火雞。
今年6月舉行《Light It Up G. Racie 王君馨1st Concert》演唱會後，王君馨去了旅行充電，回港後迅即出席活動與歌迷見面，她說：「演唱會之後休息一陣，又去旅行叉吓電，狀態梗係掂啦。嚟緊我會再投入工作，好期待推出全新音樂作品，希望好快可以同大家分享。」
近年專注歌唱事業的王君馨，即席獻唱《Casada》送給等候多時的fans，獲得全場熱烈歡呼的迴響，她表示：「唱跳的確唔容易，因為要同時兼顧體能及控制聲線，恆常做運動真係好緊要。希望將來有機會同fans好似今日響杏花新城咁玩遊戲，嚟個運動競技日。聯誼之餘，俾個藉口大家多做運動。」
與3.5米高機器人力克打卡
活動結束後，王君馨走到場中3.5米高力克機器人前，擺出可愛pose連環自拍。而創作機器人力克的設計師李浩迅(Orson)，原為模特兒，投身廣告及設計行業，成功闖出一片天，但不忘回饋社會，成立社企。同樣由演員轉變成歌手身份打響名堂的王君馨表示：「雖然自己只係參與過幾首歌曲的作曲填詞，都深刻體會到創作嘅苦與樂，大家真係要多多支持勇敢追夢嘅本地藝術家同創作人。」
讚鍾嘉欣囝囡可愛 生B順其自然
談到聖誕將至，王君馨直言聖誕期間很多工作，但慶幸聖誕當日能放假陪屋企人，她又自爆會親自下廚首次炮製火雞，「老公想今個聖誕有儀式感，話要整夠20人食嘅大火雞，第一次整自己都有啲擔心，為免到時冇嘢食，應該會準備其他美食。」至於會否趁佳節炮製baby，她說：「順其自然，身邊好多朋友都生小朋友，自已都有呢個念頭，尤其之前鍾嘉欣帶子女回港，非常精靈可愛，真係有萌生B念頭。」此外，她指今年會參加《叱咤頒獎禮》，感受一下現場氣氛，認識新一代的歌手，記者指她也算是新一代歌手，她笑著回應：「哈哈，所以會繼續推出新歌，另外都有電視劇同電影傾緊，希望早啲有新作見大家。」