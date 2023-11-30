出席沉浸式時裝匯演 陳瀅 何廣沛撐本土設計

由香港時裝設計師協會(協會)主辦、香港特別行政區政府「創意香港」(創意香港)贊助的《InterVision Fashion Flow時尚交流2023》，昨晚於香港設計中心設計及時裝基地(HKDC Design & Fashion Base)揭幕，陳瀅、胡鴻鈞、何廣沛、 李爾晨及孔德賢特別前往觀賞。 協會於展覽開幕當日，帶來實體與人工智能虛擬同步的大型時裝表演，陳瀅表示：「深感欣喜。衷心感謝香港時裝設計師協會所帶來的精彩活動！讓我們共同支持本地時裝設計，為香港的創作力量加油。」

當晚30個風格各異的時裝設計師作品，在虛擬影像中滲出四季時尚色彩，以豐富的視覺效果衝擊想像，帶領觀眾穿梭於虛擬與現實之間，何廣沛體驗完畢後說：「哇，太漂亮了，真心感謝香港時裝設計師協會所做的努力，為我們帶來如此令人驚喜的時尚。我希望大家都能更多地支持本地時裝設計和創作，共同為香港的時尚界加油打氣！」