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娛樂
2023-11-30 18:05:41

出席沉浸式時裝匯演 陳瀅 何廣沛撐本土設計

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陳瀅稱，一直有留意本土時裝設計師作品。

由香港時裝設計師協會(協會)主辦、香港特別行政區政府「創意香港」(創意香港)贊助的《InterVision Fashion Flow時尚交流2023》，昨晚於香港設計中心設計及時裝基地(HKDC Design & Fashion Base)揭幕，陳瀅、胡鴻鈞、何廣沛、 李爾晨及孔德賢特別前往觀賞。

 

協會於展覽開幕當日，帶來實體與人工智能虛擬同步的大型時裝表演，陳瀅表示：「深感欣喜。衷心感謝香港時裝設計師協會所帶來的精彩活動！讓我們共同支持本地時裝設計，為香港的創作力量加油。」

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參觀完畢後，何廣沛驚喜香港設計師作品，已達到國際級數。

當晚30個風格各異的時裝設計師作品，在虛擬影像中滲出四季時尚色彩，以豐富的視覺效果衝擊想像，帶領觀眾穿梭於虛擬與現實之間，何廣沛體驗完畢後說：「哇，太漂亮了，真心感謝香港時裝設計師協會所做的努力，為我們帶來如此令人驚喜的時尚。我希望大家都能更多地支持本地時裝設計和創作，共同為香港的時尚界加油打氣！」

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胡鴻鈞參觀完畢後大讚令人興奮，「衷心感謝香港時裝設計師協會為我們帶來如此新鮮的創意！期盼大家能更多地支持本地時裝設計，共同為香港打造更美麗的時尚風景。」

InterVision Fashion Flow時尚交流2023》展覽詳情：

展期：即日起至124

地點：香港九龍深水埗通州街 270-286 號香港設計中心設計及時裝基地 1

票價：免費入

查詢：www.intervisionhk.com

 

InterVision Fashion Flow 時尚交流 2023 焦點時裝表演》

日期：122下午1時、4時及7

地點：香港九龍深水埗通州街 270-286 號香港設計中心設計及時裝基地 1

票價：可於官方網站免費預先登記，額滿即

訂票及查詢：www.intervisionhk.com

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李爾晨衷心感謝香港時裝設計師協會的辛勞，又說：「展覽讓我們享受如此特別的時尚體驗。呼籲大家要更多地支持本地時裝設計和創作，共同為香港的時尚界發光發熱。」

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孔德賢非常高興能欣賞到這麼多本地時裝設計師的作品，「衷心感謝香港時裝設計師協會的辛勞！希望大家能更多地支持本地時裝設計和創作，共同為香港的時尚產業加油！」

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