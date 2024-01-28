出席「香港街巿」活動 黎諾懿與眾同樂 李錦聯對住安德尊有鑊氣

黎諾懿、李錦聯與Hilda Leung齊齊上台向大家送上祝福，祝願大家身體健康、龍馬精神及心想事成，又分享最喜愛的賀年食品，以及新年旅行大計。黎諾懿說：「新年最喜歡食盤菜，因為有蝦有魚有肉，盤滿缽滿，意頭很好呢！而且盤菜包羅萬有，總有一款食物符合太太及『小春雞』的口味，看到家人食得開心，我也心滿意足了！現在疫情已經過去，計劃一家人去旅行之餘，也想跟太太歎數天二人世界，始終她要照顧『小春雞』及『小冬牛』很辛苦，正所謂『Happy wife happy life』，做老公當然要識做啦，地點交由老婆話事，我負責賺錢及課金便是了，哈哈！」

「香港街巿」首次跟「香港長者協會」及「香港單親協會」合辦《香港街市「深」入民心團年飯》活動，昨日假深水埗與一眾「老友記」及單親人士率先食團年飯。三位「星級廚神」黎諾懿、李錦聯、梁雅琳(Hilda Leung)及龍婷等，1親臨現場助興。

李錦聯高歌 對往大王要食笑口棗

至於李錦聯笑說最愛吃笑口棗：「我拍節目要經常對著『大王』安德尊，又要出動『無敵鴛鴦剷』，新年當然希望少點『鑊氣』，多點歡樂，吃多幾粒笑口棗，祝自己及大家也笑口常開！」「美女廚神」Hilda Leung則自認是「糕霸王」，最愛吃煎糕，並說：「我平時推廣健康飲食文化，吃得清淡，但新年總會讓自己放肆一下，而且現在很多健康賀年糕點，吃多一點也無妨，祝大家步步高陞！」

除了分享新年心水美食外，李錦聯更獻聲唱出《小李飛刀》及《倚天屠龍記》，響亮歌聲吸引全場老友記齊齊大合唱，炒熱氣氛；Dr Kate Kwan 關幗玲接力唱出《喜歡你》、《小玩意》及《我是一隻小小鳥》；龍婷則送上《甜蜜蜜》 及《愛你一萬年》，靚聲加金曲，令全場人士聽出耳油。《香港街市「深」入民心團年飯》以「與眾同樂」為主題，當然少不了抽獎環節，令尖叫聲此起彼落，中獎者固之然開心，未能中獎的參加者亦獲大會送上新春福袋。