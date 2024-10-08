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娛樂
2024-10-08 11:03:06

出租大叔｜馮素波出手「驗股」揸到實 Gao與強尼演濃情父女又笑又喊

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強尼與沈貞巧(Gao)在ViuTV新劇《出租大叔》演父女。

強尼與沈貞巧(Gao)在ViuTV新劇《出租大叔》演父女。

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COLLAR 隊長沈貞巧 (Gao)與強尼、張達倫、陸駿光、陳子豐、邱頌偉主演的ViuTV新劇《出租大叔》，將於下周一(14)首播。一眾演員昨日(7)出席記者會為劇集宣傳，而馮素波(波姐)、廿年沒拍劇的何嘉莉亦有現身，強尼自爆在劇中被波姐檢驗臀部結實程度，「第一次畀人驗股，無論公開或私下都未試過。」攞正牌「抽水」的波姐笑言冇難度，「驗股」對象有強尼和陳子豐，「既然係咁就有咁實揸到咁實，好過NG。」


 

ViuTV新劇《出租大叔》一眾演員。 馮素波參演ViuTV新劇《出租大叔》，出手「驗股」冇難度。 阿Gao在ViuTV新劇《出租大叔》首次擔正。 強尼在ViuTV新劇《出租大叔》與阿Gao演父女。

Gao睇騷眼濕濕

劇集講述一個在車行工作的中年大叔，於疫情後好景不常，面對人生低谷及迷失，萌生了「出租大叔」的想法，從中找回生活熱誠。首次擔正的阿Gao跟幾位資深大笑亦有不少對手戲，獲益良多，希望觀眾可看到她的成長和轉變。談到最大挑戰是忍笑，她與強尼的一段父女情，笑中有淚，她形容：「父女感情好濃，所以有好多感動情緒，經常又笑又喊好攰。」被問到日前COLLAR成員Marf Winka在《MATCHICAL LIVE 2024》變喊包，在觀眾席上的Gao自言看到隊友進步都很感動，當唱到《說好的未來》時，她與阿Day都忍不住落淚，問到當聽到邱士縉(Stanley)提到「MIRRORCOLLAR條路難行咗」會否特別感觸時，她回應道，「我覺得大家的路都不容易行，姑勿論咩事，每個人都有自己要面對嘢，係我哋先明嘢。」

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逾20年沒拍劇的何嘉莉參與ViuTV新劇《出租大叔》。 陳嘉寶在ViuTV新劇《出租大叔》與陸駿光有親熱戲。 陸駿光在ViuTV新劇《出租大叔》與陳嘉寶有床戲。 陳子豐在ViuTV新劇《出租大叔》被波姐「驗股」。 張達倫在ViuTV新劇《出租大叔》與李芯駖有對手戲。 高翰文參演ViuTV新劇《出租大叔》。 邱頌偉參演ViuTV新劇《出租大叔》。 導演陳賢俊(左一)、監製湯皓浚(左二)以及編劇陳雅莉(右一)與一眾劇中演員合照

何嘉莉相隔逾20年再拍劇

超過廿年沒有拍劇的何嘉莉自言首日開工，就要用盡能量跟對手邱頌偉鬧交，「仲會激動到爆粗，出手打對方。」她透露與對方有接吻戲，呼籲大家留意。陳嘉寶則與陸駿光有親熱戲，二人合作的第一場就要床上攬攬，她說：「佢知我有宗教信仰，問咗我好多次攬唔攬得，佢好君子，所以拍得好舒服自然。」

 