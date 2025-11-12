出精特工隊｜三級上畫票房破200萬 林家熙余逸思隔空聲演初夜 陳漢娜化身精蟲

三級上映的成人喜劇動畫，改編自挪威動畫電影的《出精特工隊》(Spermageddon)，由《IT狗》和《白日之下》的主要演員凌文龍、陳漢娜、林家熙、余逸思(Yoshi)、周祉君、陳湛文、岑珈其、余香凝等，聯同小薯茄的肥蚊、阿J和和朱Mic配上貼地的廣東話對白，開畫4天累積票房已衝破200萬，在戲院逆市之下，可謂創出亮眼佳績。



林家熙孖余逸思聲演爆笑初夜 《IT狗》、《白日之下》導演簡君晋首次擔任電影發行，曾合作的老友演員齊齊獻聲，包括林家熙 (Locker) 首次為動畫配音，與余逸思 (Yoshi) 演繹爆笑初夜情節；首度為動畫配音的Locker坦言，自己今次是很「赤裸」地為男主角阿聰配音：「這部電影中有不少成人情節，我的拍檔是Yoshi，我們配音時不用見面，隔空去合作，大家都不覺尷尬，盡情地玩，配得很盡興。配音的過程中已覺劇情超好笑，希望觀眾入場都會笑爆肚。」Yoshi自言從小是一個卡通迷：「可能為卡通配音是我從小學時就有的夢想，熟悉我的朋友都知道我極度喜歡動畫和卡通，所以今次有這個機會我很興奮。」Yoshi又謂今次的挑戰比她想像中大，她要不斷幻想對手在場，而自己正和他對話甚至叠聲。



凌文龍陳漢娜齊開金口合唱 凌文龍和陳漢娜繼《IT狗》之後再度合作，在《出精特工隊》聲演「精子情侶」，更要開金口合唱；他們特地在配音前先一起看影片，小龍笑言一大班演員本已很熟絡，未配音前已能想像出來的效果。「今次配音的挑戰是，挪威文比廣東話多音節，我們配音時要講很多廣東話字才能填滿一句，真的不容易。」陳漢娜形容此動畫好看又搞笑，自爆曾在家中幻想精蟲的聲音，最大難度是唱歌，「我不是歌手，唱歌不是我的強項，電影中的歌曲還要是歌劇路線，希望觀眾入場享受電影。」

Lokman聲演左右腦好過癮 楊樂文 (Lokman) 聲演男主角大腦的理智與感情，高呼好過癮，「最初以為自己的聲音要和角色的口型完美配合，但原來可以透過後期配整，大大減輕了配音時的壓力。」周祉君、陳湛文、岑珈其、肥蚊@小薯茄、阿J@小薯茄及朱Mic@小薯茄為不同造型的精子配出神韻。此外，多位金像級嘉賓包括《白日之下》影后余香凝、最佳原創電影歌曲演唱者謝雅兒，更有重量級金像導演爾冬陞亦有份客串。余香凝透露配音時要唱一些和「器官」有關的歌詞，「今次D對白超大膽，我聲演的角色是癲癲喪喪的。」她笑言「來都來了」，就豁出去盡情地配音。

簡導亦請來老友幕後班底，包括導演羅耀輝及合作多時的編劇唐翠萍 (Iris Tong)，為動畫度身訂造廣東話抵死對白，又請來《填詞L》導演黃綺琳為全片歌曲填上粵語歌詞，及曾於《派對咖孔明》中聲演孔明的蘇裕邦擔任配音導演。

