出精特工隊｜Lokman回應MIRROR於節目巡禮表現失準 林家熙首任三級片男主角

MIRROR隊長楊樂文(Lokman)、林家熙(Locker)、岑珈其、凌文龍、陳漢娜(Hanna)、陳湛文、小薯茄成員肥蚊、阿J同朱Mic等，昨晚(28日)出席配音動畫《出精特工隊》首映，Lokman與Locker和珈其齊齊受訪，3人在動畫中分屬不同界別，珈其聲演精子「大精探」維肖維妙，他笑言：「因為我始終於由精子誕生，本色演出。」Lokman則是大腦擔當，一人分別聲演左右腦，不同語氣自己跟自己傾偈。Locker聲演人類男主角阿聰，雖然他自言絕不簡單，「因為要應付好多動作場面，好犀利，啲人話係第一次三級片男主角，要有氣聲、節奏，難度係我戴住耳機配音時，出面有4至5個麻甩佬望住我，佢哋唔係緊張，佢哋好期待。」對於獲導演簡君晋讚配得夠放又大膽，他歸功於配演導演蔡裕邦。



直認MIRROR表演有不足 日前MIRROR合體在《ViuTV 2026 節目巡禮》壓軸表演，事後不少鏡粉在Threads留言，指12子跳唱《BOSS》時失準，擔心他們在《2025 MAMA AWARDS》的演出質素。Lokman承認當日表演有不足，「但上《MAMA》舞台唔關噚日，噚日做成點都好，去到(《MAMA》)都一定會緊張，因為《MAMA》咁大舞台，做咗幾多準備都會擔心同緊張，我哋會全力以赴，做一個最好嘅演出俾大家，我相信一定會。」至於失準原因是彩排不足，或是太久未有合體，Lokman就半說笑指受太陽風暴影響，接著他認真表示，「人有狀態，仲有啲時間，相信大家會慢慢pick up狀態。」對於有鏡粉提議取消七周年fans meet的閃避球對賽，而且陳卓賢腳傷宜多休養，Lokman就表示，「fans meet同我哋排練時間早已規劃，係分開咗，兩件事都可處理。」