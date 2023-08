韓國女團aespa,上周六、日於日本東京小巨蛋舉行兩場《aespa LIVE TOUR 2023 'SYNK: HYPER LINE' in JAPAN -Special Edition》演唱會,由於門票迅速售罄,主辦單位特別開放額外座位給樂迷,因此兩日總入場人數達94,000名觀眾。aespa亦成為出道僅2年零9個月的年資,攻蛋成功的藝人。

10 場門票全部售罄的演唱會

aespa於今年3月開始舉行世界巡演,用了兩個月時間已在日本的大阪、東京、埼玉、名古屋等地,舉辦了10場門票全部售罄的演唱會,這次東京巨蛋的演出,更證明她們在日本擁有強大人氣,成就令人驚訝,因為她們出道時遇著疫情,從沒有在日本正式出道,取得這樣成績,彰顯她們在當地的受歡迎程度。

今次東京巨蛋獻唱,是她們之前演唱會的別升級版,包括新曲《Spicy》和EDM編曲的《Welcome To MY World》等。從《Hold On Tight》等新歌開始,舞台增加多塊大型LED顯示屏、升降機、移動舞台和移動汽車等元素,為演唱會呈現豐富精彩的內容,令觀眾激動不已。