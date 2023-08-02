出道1年 NewJeans Spotify斬獲20億點擊 新專輯6首歌就佔2億

韓國女團NewJeans，截至上月30日，她們在Spotify上發布的歌曲總播放量已超過20億次，這是一個非常驚人的成就，尤其是她們的出道時間只有一年左右。
Spotify最快破10億K-Pop歌手
NewJeans在Spotify上的成績非常突出。她們的流媒體播放量正在迅速增長，最初在3月8日已達到10億點擊率，成為K-Pop歌手在Spotify以最短時間(219天)創造的紀錄，而且已被列入健力士世界紀錄。昨日Spotify對外發布，NewJeans的播放量，用了363日，突破20億點擊率，顯示出他們在全球範圍內的受歡迎程度。
New Jeans的第二張迷你專輯《Get Up》，在韓國內外都受到廣泛喜愛，當中的 6首歌曲，在Spotify累計播放量已超過2億。這些成績都激勵著NewJeans，她們宣布將繼續在全球範圍內推廣自己的音樂。
《Get Up》全碟歌曲打進百大榜
NewJeans在Spotify上的歌曲，總數有15首，其中6首歌曲的播放量均超過了1億次，其中《OMG》和《Ditto》的播放量超過了4億次，而《Hype boy》的播放量則超過了3億次。此外，在Spotify的排行榜上，他們新專題的歌曲繼續表現出色，其中《Super Shy》連續三周登上美國《周刊熱門歌曲》排行榜，目前在最新排行榜上排名第12位。另外《Cool With You》排第33位、《New Jeans》排第41位、《ETA》排第42首、《ASAP》排第82位、《Get Up》排83位，並穩步上揚中。總體來說，New Jeans在Spotify上的成績非常出色，顯示出他們在全球範圍內的受歡迎程度。