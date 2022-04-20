出道10年馮允謙圓夢首開個人騷 若隱若現騷胸肌派福利

操肌練廣東話

首開個人騷的Jay既興奮又期待，最感激一班由出道至今一直陪伴他的忠粉，他感觸表示，「有段時間我無晒自信心，甚至想放棄唔再做歌手，係佢哋無放棄我，不斷傳訊息叫我加油，成日問我幾時出歌，畀咗好大嘅力量令我堅持。我會做好今次演唱會報答佢哋。」為了以最佳狀態站在舞台上，Jay透露正努力排舞練歌和減磅，他說：「去年減咗 15 磅，但自從爸爸返咗香港一齊住，呢半年日日煮好多好好味嘅嘢畀我食，我唔食佢會嬲，作為孝順仔一定要食晒，結果重咗10磅，就嚟開騷我真係唔可以再食。」除了操弗身形，Jay另一挑戰是背歌詞，他笑說：「我記性唔好，要記晒啲中文歌詞要花好多時間，所以我將演唱會嘅歌放晒入Playlist不停聽，瞓覺都聽，希望發夢都記得。」