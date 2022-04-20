出道10年馮允謙圓夢首開個人騷 若隱若現騷胸肌派福利

「唱作王子」的馮允謙(Jay Fung)宣布將於7月2至4日在九龍灣國際展貿中心StarHall，舉行一連三場「馮允謙Have a JAY Time 2022 演唱會」，出道10年首次舉行個唱，夢想成真的Jay將會挑戰四面台，一向守身如玉的他，激罕解開衫鈕拍攝演唱會海報，胸肌若隱若現，非常吸睛。
操肌練廣東話
首開個人騷的Jay既興奮又期待，最感激一班由出道至今一直陪伴他的忠粉，他感觸表示，「有段時間我無晒自信心，甚至想放棄唔再做歌手，係佢哋無放棄我，不斷傳訊息叫我加油，成日問我幾時出歌，畀咗好大嘅力量令我堅持。我會做好今次演唱會報答佢哋。」為了以最佳狀態站在舞台上，Jay透露正努力排舞練歌和減磅，他說：「去年減咗 15 磅，但自從爸爸返咗香港一齊住，呢半年日日煮好多好好味嘅嘢畀我食，我唔食佢會嬲，作為孝順仔一定要食晒，結果重咗10磅，就嚟開騷我真係唔可以再食。」除了操弗身形，Jay另一挑戰是背歌詞，他笑說：「我記性唔好，要記晒啲中文歌詞要花好多時間，所以我將演唱會嘅歌放晒入Playlist不停聽，瞓覺都聽，希望發夢都記得。」
化肥膏為結實胸膛
Jay卸下吸血鬼獵人的黑色西裝和大褸造型，在個唱海報展現陽光和性感一面，他自爆在影海報前兩日跟家人上郵輪玩，盡情吃喝脹卜卜，盛讚攝影師化肥膏為結實胸膛，「唔知點解工作團隊個個想我騷少少胸肌？不停除我啲衫鈕，有少少尷尬，好驚啲肥膏『咇』晒出嚟，多謝攝影師好叻，搵啱角度，影到好靚！！」演唱會門票劃一票價為港幣680元，4月25日東亞銀行信用卡優先訂票。