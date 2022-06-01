出道20周年2R拍片紀念 自爆當年為追星選擇喺香港出道

當年有傳為咗對抗Twins，環球喺2002年推出來自新加坡嘅靚女姊妹花黃婉君（Rosanne）和黃婉佩（Race）組成2R，出道後星途相當唔錯，係唔少人心目中嘅女神，不過佢哋早已淡出娛樂圈，並成為少奶奶，各自擁有幸福家庭。今年就係2R出道20周年，Rosanne同Race特意拍攝#2Reunion影片解答粉絲的提問。影片出街後，唔少網民都大讚佢哋keep得好好，凍齡有術及身材弗爆。

喺影片中，佢哋就表示因疫情相隔2年先再聚會。之後，佢哋就開始解答粉絲嘅提問，例如成為歌手係佢哋嘅夢想，自細好鍾意聽歌同唱歌，所以喺香港旅行時參加歌唱比賽。另外，佢哋話偶像係劉德華、王菲同張學友，所以認為做歌手嘅話就要嚟香港發展，仲話當時唔識繁體字同廣東話，所以用咗兩年時間日夜唱K苦練廣東話，而佢哋最懷念2R嘅就係兩姊妹可以喺埋一齊，同埋好懷念粉絲嘅湯水。

退出娛樂圈後生活幸福

42歲嘅家姐Rosanne下嫁混血牙醫Derek並喺香港定居，婚後淡出娛樂圈，老公亦喺中環開設牙科診所，早前亦喺黃竹坑開設第二間牙科診所。已經係兩子之母嘅Rosanne，有個幸福家庭，專心相夫教子。而39歲嘅妹妹Race喺2005年下嫁新加坡富商陳靖諧，不過可惜4年後離婚收場。2016年與大佢19年嘅新加坡富商David結婚，現育有一女一子，生活幸福美滿。另外，Race近年亦同妹妹Rhonda創業，向商界女強人進發。

影片出街後，唔少網民大讚Rosanne和Race keep得好好，同以前分別唔大，仲話佢哋好靚女同懷念以前嘅日子。

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