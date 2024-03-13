出道6個月獲《日本金唱片獎》最佳新人 RIIZE宣布5月舉行巡演

去年9月才出道的韓國男團RIIZE，在日本正式出道前，就在當地著名頒獎典禮上贏得了寶貴獎項。日本唱片工業協會今天宣布，RIIZE在《第38屆日本金唱片獎2024》中，被選為亞洲區「最佳新人」，這證明RIIZE在海外市場非常受歡迎，並建立起自信與「頂級新人」的地位。

RIIZE得知獲獎消息後，非常感謝一直支持他們的fans，和幫助過他們的人，他們透過經理人表示：「將繼續與fans們一起努力成長，實現偉大的夢想，真的很感激。」《日本金唱片獎》是由日本唱片工業協會主辦的頒獎典禮，旨在評選該年為唱片業發展做出貢獻的藝人和作品。評選基準包括專輯銷售業績和串流媒體播放表現等客觀指標。

擁有日籍成員大崎將太郎的RIIZE，是贏得日本fans喜愛關鍵。

RIIZE於去年9月4日發行首張單曲專輯《Get A Guitar》，不僅在韓國獲得成功，在日本更得到爆炸性人氣，並於Oricon「每日專輯排行榜」和「每周國際專輯排行榜」上獲取第一，他們作為K-Pop新星而受到關注。RIIZE又於今年1月發行單曲《Love 119》，並在東京開設了一家快閃店，不僅預訂入場門票迅速售罄，所有周邊商品更被掃空。

而RIIZE即將登陸日本各大電台、電視台，還有大型音樂祭，他們將於5月4至5日在首爾蠶室室內體育館，舉行《2024 RIIZE FAN-CON TOUR 'RIIZING DAY'》，之後巡迴全球9個地區，包括東京等地。