分享與華莎15友誼 MAMAMOO輝人：借錢給她無限額

韓國女團MAMAMOO的成員輝人，今日下午到電台SBS Power FM接受節目《崔化精的POWER TIME》訪問，談到她與成員華莎長達15年的親密友誼。

輝人近日推出首張個人專輯《In the Mood》，她指專題已經籌備了一年半，又坦言隨著年齡增長，感到非常擔心，因開始思考更多，並對自己的表現感到不太滿意，「儘管周圍的人都對我說，我已做得很好，但仍感到困憂。」