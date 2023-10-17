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娛樂
2023-10-17 17:44:03

分享與華莎15年友誼 MAMAMOO輝人：借錢給她無限額

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華莎與輝人中學已成為好友，更一起組成女團。

韓國女團MAMAMOO的成員輝人，今日下午到電台SBS Power FM接受節目《崔化精的POWER TIME》訪問，談到她與成員華莎長達15年的親密友誼。

輝人近日推出首張個人專輯《In the Mood》，她指專題已經籌備了一年半，又坦言隨著年齡增長，感到非常擔心，因開始思考更多，並對自己的表現感到不太滿意，「儘管周圍的人都對我說，我已做得很好，但仍感到困憂。」

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輝人與華莎友誼長達15年，兩人可為對方赴湯蹈火。

In the Mood》收錄共11首歌，其中主打歌《In the Mood》，是一首中速R&B流行曲，歌詞傳達了「我想幫助你找到內心語境」的訊息。輝人說，「其實每個藝人的個性不同，我與A&R姐姐討論後，決定選擇這首歌作為主打，因為她認為此曲能展現專輯的特點。」

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華莎將在輝人新專輯裡《17》一曲獻聲。

中學已認識 成隊友逾9

專輯中其中一首歌曲《17》，隊友華莎幫忙演唱。輝人稱，和對方自中學開始就是朋友，已經認識有15年了，「這次與華莎合作，讓我感到很新鮮，因為這張專輯對我來說意義非凡，所以希望能和對我來說意義重大的人一起合作。」她指希望能和華莎一起做更多偉大的事情。當一位聽眾打入直播室問到：「你能借給華莎多少錢？」輝人回答，「可以借給華莎無限額，只要對方需要的話。」這證明她們之間的真正友誼。

對於fans們期待MAMAMOO的全新專輯，輝人表示，「我們去年才以完整組合形式活動，未來應該會進行巡演和fans meeting，所以請fans們再稍微等待一

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其實MAMAMOO 4位成員感情十分要好，始終一起成團9年，團魂非常堅固。

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輝人指，MAMAMOO正計劃巡演和fans meeting，頌樂與玟星將於12月來港與fans見面。

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