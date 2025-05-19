刑偵12︱傅嘉莉高齡愛貓離世難掩傷痛：做緊宣傳期間過身

被問到與吳業坤在新劇當中會有親熱場面，她表示：「我從來未試過呢啲感情戲，我同吳業坤之前又喺其他劇嗰度合作過，私底下其實我哋真係一班人好好朋友。吳業坤同我講好緊張其實咁親密都係第一次，拍嘅時候佢想錫黎埋嘅時候都唔係好夠膽，其實吳業坤真係好gentlemen。」她分享第一次體驗女演員帶領男演員拍親密場面的感覺。

高齡愛貓離世難掩傷痛

至於最近高齡愛貓離世，她說：「其實咁多年來一直都好專注工作，其實停一停諗我身邊所有嘢，每個人都會老，貓咪同埋屋企人都會老，時間過咗好快，我好慶幸嘅佢哋兩個（貓咪）都係我喺身邊嘅時候照顧到佢最後，過身嘅貓咪其實當時我嗰日係宣傳做緊嘢，我呢幾日都有問自己其實我係俾佢安樂離開定係自然離開，我喺貓咪面前都問咗佢好多次，我冇諗過最後佢選擇自己自然離開，冇拋到個問題俾我，貓咪真係好懂事。」她指因為這次貓咪離開的經驗實在太過難受，所以日後不會再考慮養貓。