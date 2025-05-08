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娛樂
2025-05-08 16:50:19

刑偵12｜十大重點演員名單曝光 林保怡與張松枝闊別多年回歸TVB

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刑偵12｜十大重點演員名單曝光 林保怡與張松枝闊別多年回歸TVB拍劇

無綫於黃金時段播出了《刑偵12》的香港首條官方宣傳片。

TVB和騰訊視頻聯合拍劇《刑偵12，由林保怡、陳法蓉、張振朗、曹永廉主演，還有傅嘉莉、陳自瑤、吳業坤、戴祖儀、高鈞賢、張松枝等演出陣容，屬視帝林保怡相隔13年重返娘家無綫參與拍攝的劇集。

《刑偵12早於宣布開拍初期已備受關注，加上同劇的張振朗今年年頭憑《反黑英雄》躍升視帝，兩代視帝攜手打造以探討人性陰暗面為主題的懸疑奇情查案劇集，除了林保怡外，特別演出的好戲實力派演員張松枝，也是相隔接近13年再度回歸無綫拍劇，同樣是觀眾期待的亮點之一。

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林保怡回巢拍攝懸疑查案劇《刑偵12》，探討人性陰暗面。 張振朗、吳業坤 張松枝

近日，內地騰訊視頻發布5月份重頭劇片單，當中包括《刑偵12》，並同時發布該劇的內地首條預告片，除受害者充滿儀式感的行刑式死法外，張振朗先後展現的驚恐、痛苦及陰森等極致情緒，以及令人不寒而慄的奸笑亦令人留下深刻記憶點。昨晚（7日）無綫亦於黃金時段播出了《刑偵12》的香港首條官方宣傳片，片段未有列明正式播映時間，而整條片均由AI軟件將重新排位設計的劇集海報及宣傳照製作成影片，手法新穎。作為無綫2025年重頭劇之一的《刑偵12》，首條官方宣傳不但戲勢十足，還包含了各式各樣的震撼性官能衝擊，包括黑白VS粉紫色的超強顏色對比、帶有歌劇感的暗黑系主題音樂，以及知名心理學家、哲學家及小說家的經典名句；而宣傳片由小朋友以詭異歌聲用普通話哼唱：「你的世界，我的世界，他的世界，沒有分別」作結感覺毛骨悚然。

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宣傳片以二十世紀最有影響力思想家之一的弗洛伊德名句「凡存在着禁忌的地方，就必然有潛藏的慾望」打開序幕，之後弗洛伊德、分析心理學創始人榮格心理學家阿德勒、著名哲學家尼古希臘哲學家伊比鳩魯赫拉克利特法國作家雨果的經典名句，在十大重點演員（根據出場序）林保怡、張振朗、吳業坤、傅嘉莉、陳自瑤、戴祖儀、高鈞賢、張松枝、陳法蓉、曹永廉的Close Up畫面中穿插，有Feel之餘亦似乎對每個角色的價值觀及背景故事有所暗示。

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值得留意的是，宣傳片除以潑墨顏料、被撕破的照片、破碎了的玻璃、及詭異的鋼琴演奏作為主視覺Image，片中呈現的主角影像也並非完整，留滿白鬍鬚的張松枝被撕去了雙眼、吳業坤只有半邊面、陳法蓉被撕掉了其中一隻眼睛，陳自瑤甚至只能見到下巴，大大增添了劇集的懸疑及神秘魅力。以上種種影像均是為了呼應劇集主題「人性是殘缺的、人性是撕裂的」而設計，而黑白灰的主色調，亦是為了突顯人性光明與陰暗面時而分割、時而交疊的複雜情況。

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兩代視帝攜手打造以探討人性陰暗面為主題的懸疑奇情查案劇集《刑偵12》。 傅嘉莉 陳自瑤 戴祖儀 《刑偵12》 十大重點演員名單曝光

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