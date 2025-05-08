刑偵12｜十大重點演員名單曝光 林保怡與張松枝闊別多年回歸TVB

由TVB和騰訊視頻聯合拍劇《刑偵12》，由林保怡、陳法蓉、張振朗、曹永廉主演，還有傅嘉莉、陳自瑤、吳業坤、戴祖儀、高鈞賢、張松枝等演出陣容，屬視帝林保怡相隔13年重返娘家無綫參與拍攝的劇集。 《刑偵12》早於宣布開拍初期已備受關注，加上同劇的張振朗今年年頭憑《反黑英雄》躍升視帝，兩代視帝攜手打造以探討人性陰暗面為主題的懸疑奇情查案劇集，除了林保怡外，特別演出的好戲實力派演員張松枝，也是相隔接近13年再度回歸無綫拍劇，同樣是觀眾期待的亮點之一。

近日，內地騰訊視頻發布5月份重頭劇片單，當中包括《刑偵12》，並同時發布該劇的內地首條預告片，除受害者充滿儀式感的行刑式死法外，張振朗先後展現的驚恐、痛苦及陰森等極致情緒，以及令人不寒而慄的奸笑亦令人留下深刻記憶點。昨晚（7日）無綫亦於黃金時段播出了《刑偵12》的香港首條官方宣傳片，片段未有列明正式播映時間，而整條片均由AI軟件將重新排位設計的劇集海報及宣傳照製作成影片，手法新穎。作為無綫2025年重頭劇之一的《刑偵12》，首條官方宣傳不但戲勢十足，還包含了各式各樣的震撼性官能衝擊，包括黑白VS粉紫色的超強顏色對比、帶有歌劇感的暗黑系主題音樂，以及知名心理學家、哲學家及小說家的經典名句；而宣傳片由小朋友以詭異歌聲用普通話哼唱：「你的世界，我的世界，他的世界，沒有分別」作結感覺毛骨悚然。

宣傳片以二十世紀最有影響力思想家之一的弗洛伊德名句「凡存在着禁忌的地方，就必然有潛藏的慾望」打開序幕，之後弗洛伊德、分析心理學創始人榮格、心理學家阿德勒、著名哲學家尼采、古希臘哲學家伊比鳩魯、赫拉克利特及法國作家雨果的經典名句，在十大重點演員（根據出場序）林保怡、張振朗、吳業坤、傅嘉莉、陳自瑤、戴祖儀、高鈞賢、張松枝、陳法蓉、曹永廉的Close Up畫面中穿插，有Feel之餘亦似乎對每個角色的價值觀及背景故事有所暗示。

值得留意的是，宣傳片除以潑墨顏料、被撕破的照片、破碎了的玻璃、及詭異的鋼琴演奏作為主視覺Image，片中呈現的主角影像也並非完整，留滿白鬍鬚的張松枝被撕去了雙眼、吳業坤只有半邊面、陳法蓉被撕掉了其中一隻眼睛，陳自瑤甚至只能見到下巴，大大增添了劇集的懸疑及神秘魅力。以上種種影像均是為了呼應劇集主題「人性是殘缺的、人性是撕裂的」而設計，而黑白灰的主色調，亦是為了突顯人性光明與陰暗面時而分割、時而交疊的複雜情況。