刑偵12︱張振朗演神探展現多重人格 孖吳業坤「神同步」演同一場口

《刑偵12》特別之處在於張振朗飾演的主角刑凱，是一位患有人格解離症的警察。他角色的故事不僅讓人好奇，還充滿了懸念。在最新釋出的預告片中，觀眾可看到張振朗的角色，至少擁有三個不同的人格，其中一個人格由吳業坤飾演，名字更是阿賢而不是刑凱，感覺耐人尋味。

預告片中，張振朗與吳業坤的默契表現可謂神同步，兩人在同一場景中的演出令人驚豔。特別是在其中一幕，他們同時指向同一目標，簡直像是經過特訓的雙胞胎。而在另一幕中，兩人目擊了一宗交通事故，卻以巧妙的剪接手法呈現出刑凱與其次人格阿賢的反應，彷彿在告訴觀眾，即使身處同一事件，內心的掙扎卻截然不同。張振朗的角色台詞：「原來呢個世界上，仲有一個人仲睇得出我係唔同嘅」及「你覺得我仲適唔適合做一個警察」。

此外，官方還曝光數條創意十足的角色介紹短片，短片中出現的演員們，各自以小丑和黑色眼罩面具登場，展現劇中人物不為人知的秘密。至於為何張振朗和張松枝未有戴上小丑面具，這個謎團則要等到明天劇集正式播出後才會揭曉。