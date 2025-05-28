刑偵12｜張振朗第三人格驚現！「賊王」黎澤恩憑笑容加熊貓眼挑戰極惡之巔

昨晚（27日）一集劇情焦點落在刑凱（張振朗飾）逐漸浮現的第三個人格身上！雖然昨晚一整集觀眾都和刑凱一樣看不清其第三人格真面目，只有模糊的背影、嘴巴與眉目特寫；但由於振朗早前在個人社交網上載了一張刑凱人物宣傳海報，當中除有吳業坤飾演的次人格阿賢，還有面目猙獰的第三人格，飾演者是在《新聞女王》中憑「賊王」一角贏盡好評、獲封「反派專業戶」的Ronny黎澤恩。

雖然Ronny尚未正式「出場」，不過觀乎官方社交網早前上載的刑凱人格宣傳預告，內容已一早明言刑凱有3個人格，而Ronny在該段只有約一分鐘的宣傳片中，單憑一個變態至極的「邪惡笑容」以及「超級熊貓眼」，已成功吸納大量好評及關注，網民認為他演繹了「反派之巔」，並對他的「熊貓眼」大感好奇：「這個是多少天不睡覺才能把眼睛演的這麽突出？」、「佢嘅反派角色每一次都好經典」、「Ronny 癲起上嚟都好癲」、「拍劇好有天分，扮乜似乜」、「眼神越來越兇狠了」、「唔去 cos《進擊之巨人》嘅巨人真係嘥咗」、「呢個表情真係可以攞獎，充滿猙獰與變態」。

另外，張振朗昨晚一集的演技亦絕對不容忽視。因家中出現不少異象而懷疑自己再有新人格分裂出來的刑凱，昨晚不論在「輪迴式」返回屋企大門場口、或是被最新人格支配的場口，均展現了視帝級的實力！在惡夢式的「輪迴返回大門」場口，張振朗演活了恐懼及不極情緒的極致，配以詭異陰沉的鏡頭及氣氛十足的背景，獲網民大讚場口精彩：「好有恐怖氣氛，極佳睇劇享受。」而在第三人格「附身」場口，張振朗明顯演繹了與「冷感執著」刑凱截然不同的風格，除了眼神勁狠、笑容亦與Ronny一樣直達邪惡之巔，難怪網民昨晚過足戲癮。