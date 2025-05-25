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娛樂
2025-05-25 10:30:00

刑偵12｜張松枝笑認係「Big Boss」同林保怡拍打鬥戲互相信任

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張松枝靚仔現身，有別《刑偵12》般滄桑。(娛樂組攝)

張松枝靚仔現身，有別《刑偵12》般滄桑。(娛樂組攝)

張松枝昨日(24)與林保怡、陳自瑤等到紅磡出席宣傳活動，今次是他相隔13年再次亮相無綫劇集，在劇集一出現便盡現兇殘一面。由於他在劇中的造型非常滄桑，與昨日的靚仔look完全不同，他笑言「我平日乞食都係呢個樣，今日要見朋友，所以打扮靚仔啲。」

張松枝飾演的是「林昱水」。 張松枝飾演的是「林昱水」。 張松枝飾演的是「林昱水」。 張松枝飾演的是「林昱水」。

夾到就有火花

張松枝接受訪問時表示角色看上去有老態是有少少化妝上的技巧，加上拍攝前盡量摧殘自己，去拿角色的感受。並謂「演員就係要隨住角色係點，個年齡就跟住改變。」他表示已經很久沒有回無綫，所以對於後生一輩的演員並不認識，但最重要夾得來便會很有火花。他說︰「演員拍戲唔需要好熟絡先得，就算唔識嘅，只要夾到就好有火花，大家見到係OK嘅，就證明個合作係好精彩！」

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張松枝回復「孔劉」模樣，變回靚仔有別劇中的角色。(娛樂組攝)

張松枝回復「孔劉」模樣，變回靚仔有別劇中的角色。(娛樂組攝)

與林保怡互相信任

丘梓謙在活動上提到在拍攝時，為他的角色設計了一些對白及動作，豐富成個角色，松枝謙稱不是教路只是交流一下。提到林保怡和他有一場打鬥戲，松枝笑謂二人都有一定經驗，「因為大家都好信任，大家咁多年經驗，啲動作點樣玩都可以拍到好好睇，大家十幾年都做過動作戲，唔會話咁易出錯，唔純熟，大家睇到個畫面係我哋咁多年經驗成果。」

丘梓謙很多謝張松枝為他的角色設計了一些對白及動作，令他的角色更豐富。(娛樂組攝)

丘梓謙很多謝張松枝為他的角色設計了一些對白及動作，令他的角色更豐富。(娛樂組攝)

只要有啱劇本

對於外間指他的角色是林保怡另一人格，他笑謂自己才是Big Boss，著大家留意住，並稱他的角色在之後幾集會再出現，呼籲大家留意住。問到日後會否繼續同無綫合作，他表示無任歡迎，自己亦樂於跟不同平台合作，只要有公司需要，劇本及角色能讓自己有發揮都會接。

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張松枝出席《刑偵12》宣傳。(娛樂組攝) 張松枝出席《刑偵12》宣傳。(娛樂組攝) 張松枝出席《刑偵12》宣傳。(娛樂組攝) 張松枝出席《刑偵12》宣傳。(娛樂組攝) 張松枝出席《刑偵12》宣傳。(娛樂組攝) 張松枝出席《刑偵12》宣傳。(娛樂組攝)

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