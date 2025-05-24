刑偵12｜林保怡暗示張松枝唔係佢個人格 自己都唔知點解無《刑偵1-11》

由林保怡、陳自瑤主演的《刑偵12》今日在紅磡做宣傳，「魚蛋妹」王尹菁亦有現身，由於劇中交代彭懷安是陳自瑤的前夫，但因為劇情發展是林保怡跟陳自瑤是一對，所以林保怡、陳自瑤及王尹菁一齊影「全家福」。活動上，林保怡等人都叫菁菁為「魚蛋姐」，並指菁菁因為鋼琴達8級，在片場「大」他，非常搞笑，令他急急買琴學彈了一段非常難的樂譜反大她。
林保怡、陳自瑤與魚蛋姐做訪問時，二人對魚蛋姐的表現有讚無彈，「佢係阿姐，完全無問題！要當佢係大人咁睇！」並稱她埋位時已經熟晒對白。魚蛋姐稱在片場都過得好開心，更笑謂背對白同背默一樣。
張松枝係林保怡另一人格？
提到林保怡在劇中有一些類似偷聽陳自瑤一家的對話，他指因為角色非常希望了解對方的生活，「可以講話個角色想追求一種家庭溫暖。」陳自瑤稱觀眾要看埋之後幾集，就會明白林保怡角色的過去。
對於網民猜測張松枝是林保怡的「丁洛風」的另一人格，保怡說︰「都開心有網民討論，有啲人估中，有啲人估錯。實都係出咗5集，就有好多網民話好多bugs，都唔合邏輯呀，太早落定論。究竟松枝係咪另一人格，我唔會講，遲啲大家都會見到！」但林保怡稱大家看下去，會知道他如何捉兇手，似乎暗示自己的角色沒有人格分裂。
《刑偵12》前面個幾輯去咗邊？
對於網民提到劇名叫《刑偵12》，但卻沒有《刑偵1-11》，甚至也跟《刑事偵測檔案》系列也沒有關聯，林保怡聞言忍不住笑了出來︰「咦！係喎！哈哈哈哈！《刑偵1-11》真係無㗎喎！」陳自瑤就表示自己知，但不能說出來，自己只能說「12」的意思不是第幾輯，大家要在十幾集之後便會知道。林保怡坦言大家都簽了保密協議，大家不能透露劇情，所以就算觀眾很想知道也好，大家都不能劇透。