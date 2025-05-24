刑偵12｜林保怡暗示張松枝唔係佢個人格 自己都唔知點解無《刑偵1-11》

由林保怡、陳自瑤主演的《刑偵12》今日在紅磡做宣傳，「魚蛋妹」王尹菁亦有現身，由於劇中交代彭懷安是陳自瑤的前夫，但因為劇情發展是林保怡跟陳自瑤是一對，所以林保怡、陳自瑤及王尹菁一齊影「全家福」。活動上，林保怡等人都叫菁菁為「魚蛋姐」，並指菁菁因為鋼琴達8級，在片場「大」他，非常搞笑，令他急急買琴學彈了一段非常難的樂譜反大她。

林保怡、陳自瑤與魚蛋姐做訪問時，二人對魚蛋姐的表現有讚無彈，「佢係阿姐，完全無問題！要當佢係大人咁睇！」並稱她埋位時已經熟晒對白。魚蛋姐稱在片場都過得好開心，更笑謂背對白同背默一樣。